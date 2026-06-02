Nueva Zelanda debuta en el Mundial el próximo 15 de junio ante Irán, mientras que Haití lo hará el 13 de junio contra Escocia.

Numerosas selecciones han comenzado a disputar sus respectivos amistosos en la previa al Mundial 2026. En este caos, Nueva Zelanda y Haití se enfrentan este martes 2 de junio en un encuentro que comienza a las 18:00hs (CDMX).

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El partido se lleva a cabo en el Estadio Chase, el recinto ubicado en Florida en el que jugaba el Inter Miami hasta hace poco tiempo. Ambas selecciones clasificaron a la Copa del Mundo y es una buena oportunidad para probarse en este amistoso.

Conociendo ya los rivales, los mexicanos debaten en redes y foros cuáles son las apuestas mundial más inteligentes para el grupo del Tri.

Por dónde ver el partido

El partido entre Nueva Zelanda y Haití, el cual tendrá a Tim Payne como atracción principal, no podrá verse en México de manera oficial ni por TV ni por streaming online. En cambio en Sudamérica si estará la opción de verlo a través de Disney+ Premium.

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México: Sin transmisión

Haití: Tele Haití

Nueva Zelanda: TVNZ+

Sudamérica: Disney+ Premium

Estados Unidos: FOX Deportes, DAZN, FuboTV

España: Sin transmisión

La actualidad de ambos equipos

Nueva Zelanda debuta en el Mundial 2026 el próximo lunes 15 de junio frente a Irán. Antes de dicho encuentro, la selección oceánica jugará otro amistoso además del de hoy ya que se enfrentará el próximo sábado contra Inglaterra, una de las candidatas.

Por su parte, Haití jugará un Mundial después de 52 años. Su única participación fue en la Copa del Mundo de 1974. El conjunto caribeño debutará en el torneo el próximo sábado 13 de junio frente a Escocia, pero antes jugará un amistoso ante Perú el viernes 5.

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En síntesis