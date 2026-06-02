Numerosas selecciones han comenzado a disputar sus respectivos amistosos en la previa al Mundial 2026. En este caos, Nueva Zelanda y Haití se enfrentan este martes 2 de junio en un encuentro que comienza a las 18:00hs (CDMX).
El partido se lleva a cabo en el Estadio Chase, el recinto ubicado en Florida en el que jugaba el Inter Miami hasta hace poco tiempo. Ambas selecciones clasificaron a la Copa del Mundo y es una buena oportunidad para probarse en este amistoso.
Conociendo ya los rivales, los mexicanos debaten en redes y foros cuáles son las apuestas mundial más inteligentes para el grupo del Tri.
Por dónde ver el partido
El partido entre Nueva Zelanda y Haití, el cual tendrá a Tim Payne como atracción principal, no podrá verse en México de manera oficial ni por TV ni por streaming online. En cambio en Sudamérica si estará la opción de verlo a través de Disney+ Premium.
- México: Sin transmisión
- Haití: Tele Haití
- Nueva Zelanda: TVNZ+
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: FOX Deportes, DAZN, FuboTV
- España: Sin transmisión
La actualidad de ambos equipos
Nueva Zelanda debuta en el Mundial 2026 el próximo lunes 15 de junio frente a Irán. Antes de dicho encuentro, la selección oceánica jugará otro amistoso además del de hoy ya que se enfrentará el próximo sábado contra Inglaterra, una de las candidatas.
Por su parte, Haití jugará un Mundial después de 52 años. Su única participación fue en la Copa del Mundo de 1974. El conjunto caribeño debutará en el torneo el próximo sábado 13 de junio frente a Escocia, pero antes jugará un amistoso ante Perú el viernes 5.
En síntesis
- Nueva Zelanda y Haití de este martes 2 de junio no contará con transmisión oficial de televisión ni de streaming en México.
- Para los aficionados en Sudamérica, el encuentro que tendrá al defensor Tim Payne como protagonista se podrá seguir en vivo y en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.
- El compromiso de preparación se llevará a cabo en el Estadio Chase, ubicado en Florida, Estados Unidos.