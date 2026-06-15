Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio por la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026.

Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio en un partido que se espera que se apasionante por el Grupo G del Mundial 2026. Ambas selecciones son candidatas a avanzar a los 16vos de final y el juego cruzará a estrellas como Kevin de Bruyne, Mohamed Salah y Thibaut Courtois, entre otros.

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Con respecto a dichas figuras, esta será la última Copa del Mundo de la generación dorada de Bélgica. Por su parte, esta también podría ser la última participación de Mohamed Salah en el torneo. El partido se disputa en el Estadio de Seattle, más conocido como Lumen Field.

Detalles del Estadio de Seattle

El Estadio de Seattle en los Estados Unidos fue inaugurado en agosto de 2002 y se construyó en el centro de la ciudad en reemplazo del Kingdome, un recinto histórico de la zona. Este lugar tiene aproximadamente lugar para 68,740 espectadores.

Aunque la FIFA le redujo apenas la capacidad y para el Mundial 2026 podrán ingresar un total de 66,925 personas. En el estadio donde juegan Bélgica y Egipto suelen ser locales los Seattle Seahawks (NFL), los Seattle Sounders (MLS) y Seattle Reign (NWSL).

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El Lumen Field en la Copa América Centenario 2016 (Getty Images)

El Lumen Field es internacionalmente famoso por su acústica. Su construcción con los techos en forma de ala de avión funcionan como un megáfono gigante que atrapa el sonido y lo devuelve a la cancha.

En el Estadio de Seattle se disputaron partidos de la Copa América Centenario 2016, se llevó a cabo la final de la Concachampions 2022 en la que Seattle Sounders le ganó a Pumas UNAM y también se han efectuado numerosos juegos de la Copa Oro.

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Todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio de Seattle

Lunes 15 de junio de 2026: Bélgica vs. Egipto (Fase de Grupos – Grupo G)

Bélgica vs. Egipto (Fase de Grupos – Grupo G) Viernes 19 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Australia (Fase de Grupos – Grupo D)

Estados Unidos vs. Australia (Fase de Grupos – Grupo D) Miércoles 24 de junio de 2026: Bosnia vs. Qatar (Fase de Grupos – Grupo B)

Bosnia vs. Qatar (Fase de Grupos – Grupo B) Viernes 26 de junio de 2026: Egipto vs. Irán (Fase de Grupos – Grupo G)

Egipto vs. Irán (Fase de Grupos – Grupo G) Miércoles 1 de julio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final

Partido de Dieciseisavos de final Lunes 6 de julio de 2026: Partido de Octavos de final

En síntesis