¿Dónde y en qué estadio juegan Bélgica vs. Senegal por los 16avos de Final del Mundial 2026?

Bélgica y Senegal se enfrentan hoy en Estados Unidos por un lugar en los Octavos de Final del Mundial 2026.

Inmediatamente después de la remontada de Inglaterra ante Congo (victoria 2-1 con doblete de Harry Kane), llega el turno de otro duelazo por los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026. Y es que, desde las 14:00, hora del centro de México, Bélgica y Senegal se enfrentarán en Estados Unidos por la clasificación.

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Los europeos, que cuentan con figuras como Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, terminaron como líderes del Grupo G y se cruzarán ante los africanos, que finalizaron terceros en el Grupo I. El encuentro se desarrollará en Seattle, Washington, y será arbitrado por el hondureño Saíd Martínez.

Detalles del Lumen Field de Seattle, Washington

Inaugurado en 2022 y construido en el centro de la ciudad, reemplazando al histórico recinto Kingdome. Su nombre oficial es Lumen Field, pero FIFA lo renombró como Estadio de Seattle para la Copa de Mundo 2026. Cuenta con una capacidad exacta, durante este certamen, para 66.925 espectadores.

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Hoy es la sede para el partido de 16avos de Final entre Bélgica y Senegal, pero luego de la justa mundialista volverá a su función original: ser la casa de Seattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders (MLS) y Seattle Reign (NWSL).

Todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio de Seattle

Lunes 15 de junio de 2026: Bélgica 1-1 Egipto(Grupo G)

Bélgica 1-1 Egipto(Grupo G) Viernes 19 de junio de 2026: USA 2-0 Australia (Grupo D)

USA 2-0 Australia (Grupo D) Miércoles 24 de junio de 2026: Bosnia 3-1 Qatar (Grupo B)

Bosnia 3-1 Qatar (Grupo B) Viernes 26 de junio de 2026: Egipto 1-1 Irán (Grupo G)

Egipto 1-1 Irán (Grupo G) Miércoles 1 de julio de 2026: Bélgica vs. Senegal (16avos de Final)

Lunes 6 de julio de 2026: Partido de Octavos de final

En síntesis

Bélgica y Senegal disputarán los 16avos de final del Mundial 2026 a las 14:00.

disputarán los 16avos de final del Mundial 2026 a las 14:00. Lumen Field de Seattle será la sede del partido para 66.925 espectadores.

será la sede del partido para 66.925 espectadores. Saíd Martínez, árbitro hondureño, dirigirá el encuentro oficial en Estados Unidos.