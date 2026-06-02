¿Dónde y en qué estadio juegan Croacia vs. Bélgica por el amistoso internacional?

Croacia y Bélgica se enfrentan este martes 2 de junio en un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Conocé en qué país y en qué estadio se disputará el encuentro.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las selecciones comienzan a entrar en la etapa final de su preparación. Con los planteles ya definidos, los entrenadores aprovechan los amistosos internacionales para terminar de ajustar detalles antes del debut en el certamen.

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Este martes 2 de junio habrá varios encuentros de preparación y uno de los más interesantes será el que protagonizarán Croacia y Bélgica, dos equipos europeos que buscarán medir fuerzas en un duelo de alto nivel.

El partido se disputará en territorio croata desde las 10:00 hs de la CDMX, específicamente en el Stadion HNK Rijeka, estadio ubicado en la ciudad de Rijeka. Allí, ambas selecciones tendrán una prueba importante pensando en llegar con buenas sensaciones al Mundial.

Las figuras que empiezan a despedirse en ambos países

Croacia intentará hacerse fuerte como local y volver a mostrar el nivel competitivo que la llevó a ser protagonista en las últimas Copas del Mundo. Además, será un encuentro especial para Luka Modric, quién vive sus últimos momentos con su seleccionado.

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Del otro lado estará Bélgica, una selección que mantiene una base de jugadores de experiencia y calidad. Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois son los grandes referentes de este equipo, aunque también podría ser el último Mundial de ambos.

A medida que se acerca el inicio del Mundial, este tipo de amistosos toman mucha importancia para las selecciones, no solo por el resultado, sino también por el funcionamiento que mostrarán pensando en el torneo internacional que comienza la próxima semana.

En sintesis

El centrocampista Luka Modric encabezará la escuadra croata como local en este amistoso internacional.

encabezará la escuadra croata como local en este amistoso internacional. La selección de Croacia recibirá a Bélgica en el Stadion HNK Rijeka este martes 2 de junio.

este martes 2 de junio. El guardameta Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne figuran como los referentes del combinado de Bélgica.