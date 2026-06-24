¡Todo listo para un partidazo! Sudáfrica y Corea del Sur han llegado a la última fecha de la fase de grupos con posibilidades y este miércoles se jugarán la clasificación. En el cierre del Grupo A, estos dos seleccionados chocarán en busca de un resultado favorable que les permita meterse en 16avos de final del Mundial 2026.

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Se espera un espectáculo apasionante entre dos equipos que saldrán a la cancha a ganar el partido. Para ello, era ideal jugarlo en un escenario a la altura de un duelo ‘a muerte’. La FIFA eligió la mejor sede posible para que Sudáfrica y Corea del Sur desplieguen todo su futbol mientras la afición trae todo el calor de su tierra desde las gradas.

En esta oportunidad, el anfitrión del enfrentamiento crucial del Grupo A será el Estadio BBVA, que durante este Mundial 2026 pasa a llamarse “Estadio Monterrey”. Este recinto, donde habitualmente juega sus partidos de local el club Rayados, se encuentra ubicado en el municipio de Guadalupe, dentro de Nuevo León, al noreste de México.

Así se ve a través del techo del BBVA [foto: Getty]

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Lo más asombroso del Estadio Monterrey es que está rodeado de una imponente cadena montañosa, la Sierra Madre Oriental, una de las principales zonas de relieve del país. Además, también es muy característica la estética del edificio, apodado “El Gigante de Acero” por el material con el que se hizo su superficie, propio de la industria local.

El Sudáfrica vs. Corea del Sur será el tercer juego del Mundial 2026 que se dispute en este establecimiento. Ya se jugaron Suecia-Túnez y Túnez-Japón, y también tendrá un partido de dieciseisavos. 51.243 es la capacidad total de espectadores que puede albergar esta cancha, donde aguardan por una gran entrada para el evento deportivo de hoy.

Cuándo y a qué hora juegan Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026:

El cruce entre los ‘Bafana Bafana’ y los ‘Tigres de Asia’ se celebrará HOY miércoles 24 de junio, en el tercer y último turno de encuentros del día de la fecha. El comproimiso de la jornada 3 del Grupo A de esta Copa del Mundo está estipulado para dar inicio desde las 19.00 hora CDMX, en simultáneo al compromiso entre México y Chequia.

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Qué canal transmite Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026:

En México, el Pase Mundial de ViX Premium será la única vía para poder seguir el partido de esta tarde. Se trata de un servicio por fuera del plan mensual de la plataforma, que transmite todos los juegos de esta Copa del Mundo. Además, cuenta con contenido exclusivo del torneo que no sale en la plataforma básica ni en televisión.