Antonio Mohamed se mostró aliviado por la salida de André-Pierre Gignac de Tigres UANL: “Lo he sufrido”

El director técnico argentino se refirió a la salida del histórico delantero francés de los Felinos tras el final de la temporada.

El fin de la temporada está cerca y apenas queda disputar ni más menos que la Final de la Concachampions 2026. Toluca y Tigres UANL definen al campeón del máximo certamen de clubes de CONCACAF y, como viene siendo usual, el trofeo irá para México.

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En la previa del partido, este viernes se realizaron las conferencias de prensa protocolares y se le consultó a Antonio Mohamed, DT de los Diablos Rojos, sobre la despedida de André-Pierre Gignac, histórico delantero de los Felinos y que ha enfrentado al Turco en múltiples ocasiones.

Así respondió: “Es uno de los mejores tres extranjeros que han venido a la liga, no tengo duda, para mí qué bueno que se retira de Tigres, me ha tocado enfrentarlo, lo he sufrido, es así el ciclo de la vida. Ojalá sigan llegando jugadores así, son jugadores que van a dejar un legado”.

MOHAMED SE RINDE ANTE GIGNAC 🇫🇷🔥



🗣️ “Es uno de los tres mejores extranjeros que han venido al futbol mexicano”.



Recordó lo que sufrió enfrentándolo con @Rayados



“Que bueno para mi que se retire de Tigres, lo sufrimos en Monterrey”. https://t.co/NbXo6hnpeG pic.twitter.com/ndDSYMDZUy — PressPort (@PressPortmx) May 29, 2026

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Por otro lado, se refirió sobre si para el rival será una revancha tras la Final perdida en el Apertura 2025: “Si hubiésemos perdido la final pasada sería una revancha. Para nosotros no lo es, es un título que nunca he podido ganar, es una copa que nunca he podido jugar, es un anhelo que tenemos como cuerpo técnico”.

Además, habló sobre ganar tras haber ganado: “Es el objetivo que nos propusimos. Sigue esa voracidad de querer seguir ganando. Nos vamos a encontrar con un rival de jerarquía. Sentimos que será una final muy cerrada. Podemos ser un poquito más favoritos por estar en casa. Presión no manejamos; manejamos ilusión y sueños“.

¿Cuándo y dónde juega Tolucal a Final de la Concachampions 2026 ante Tigres UANL?

Cabe recordar que Toluca y Tigres UANL disputarán la Final del certamen internacional esta sábado 30 de mayo desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez ya que a los Escarlatas les fue mejor en su camino a la Final. Mientras el local irá por su tercera corona, la visita va por la segunda.

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En síntesis