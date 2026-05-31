¡Sí viaja! Ancelotti decide llevar a Neymar al Mundial 2026 a pesar de su lesión

Tras haber sido incluido en la lista de convocados, la presencia de Ney en la Copa del Mundo volvió a ponerse en duda por una lesión en la pantorrilla derecha.

Fin del suspenso: Neymar estará en la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Brasil. Luego de haber sido convocado por Carlo Ancelotti, la presencia del ’10’ de Santos en la cita mundialista se puso en duda por una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha.

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Esto generó gran incertidumbre entre los aficionados y hasta se nombró a João Pedro como su posible reemplazo en la lista. No obstante, Ancelotti despejó cualquier tipo de dudas en su última conferencia de prensa antes del amistoso con Panamá.

Ancelotti confirmó que Neymar viajará al Mundial 2026 a pesar de su lesión

“Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido, y si no para el segundo”, aseguró Carletto en rueda de prensa. Asimismo, el estratega italiano añadió que Ney “está trabajando bien” y reveló que “está animado”.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa (Getty Images)

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Por otro lado, Ancelotti también habló sobre el rol que cumplirá el ’10’ de Santos en este Mundial: “Neymar entendió muy bien el papel que tiene que tener en esta Copa del Mundo”. Con esta frase, el DT dio a entender que astro brasileño no necesariamente será titular una vez que esté recuperado.

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Una lesión que no se comunicó como tal

Neymar llegó a la concentración de Brasil con un supuesto “edema” en la pantorrilla derecha, o al menos eso fue lo que había comunicado Santos en el informe que le entregó a la Verdeamarela. No obstante, los estudios realizados por el cuerpo médico del seleccionado brasileño arrojaron que se trataba de una lesión más grave.

En síntesis

Neymar jugará la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Brasil.

jugará la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Brasil. Una lesión de grado dos en la pantorrilla derecha es el diagnóstico oficial del jugador.

en la pantorrilla derecha es el diagnóstico oficial del jugador. Carlo Ancelotti espera su recuperación para el primer o segundo partido del torneo.