Guido Pizarro confirma la peor noticia sobre Marcelo Flores

Lamentablemente las imágenes más desgarradoras de la Final de la Concacaf Champions Cup no sólo fueron las de la derrota del conjunto de Tigres, sino que también la salida de Marcelo Flores tras la lesión que sufrió en el terreno de juego por la cual tuvo que salir a pocos minutos de haber ingresado al campo y es que el propio Guido Pizarro dio malas noticias.

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Y es que hay que recordar que hace menos de 24 horas el jugador de los Tigres recibió la noticia en plena concentración que estaría convocado con la Selección de Canadá para la Copa Mundial de 2026, esto era algo que venía trabajando por años, pero que ahora parece que se le negará y de una forma muy poco esperada.

Tras verlo salir del campo sin que pudiera apoyar el pie, la mayoría pensó lo peor, ya que se hablaba de una posible rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha por la manera en la que cayó. Pero cuando recogieron las medallas de segundo lugar las imágenes fueron más llamativas porque apareció con una bota y siendo ayudado por sus compañeros.

Confirman malas noticias sobre Marcelo Flores

Entonces en la conferencia de prensa, el estratega Guido Pizarro apareció y una de las preguntas que no podía faltar era conocer la situación del jugador debido a la lesión. Y la respuesta sí que dejó a todos sorprendidos sobre todo por lo que representaba para él la convocatoria para ir con la escuadra de la Hoja de Maple en 12 días.

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“Y lo de Marcelo, la verdad no es alentador le haremos los estudios para saber la gravedad”, mencionó Pizarro. De cierta manera, el director técnico dejó ver que sí podría ser tan complicado como se veía y de esa manera podría perderse el Mundial, pero todo dependerá de lo que puedan resolver después de que se le hagan los estudios.

En síntesis