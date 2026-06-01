La IA hizo un análisis de las selecciones que competirán en el torneo internacional y reveló que puede haber tres sorpresas.

Faltan apenas 10 días para el comienzo del torneo más importante de todos, el Mundial 2026. Hay muchísimas expectativas por lo que se viene y todo indica que será una verdadera fiesta del futbol. Con 48 selecciones, tres países anfitriones y una nueva fase de 16avos de final, esta Copa del Mundo promete ser una de las más históricas.

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Como pasa en cada Mundial, siempre aparecen las grandes potencias como las máximas candidatas a quedarse con el título. Muchos creen que Argentina, España y Francia son las selecciones con más chances de salir campeonas. Sin embargo, el futbol siempre deja espacio para las sorpresas.

Por eso le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cuáles podrían ser las selecciones que den el gran batacazo en el Mundial 2026. Luego de analizar estadísticas, rendimientos y estilos de juego, la IA eligió a tres países que podrían hacerse fuertes durante el torneo y sorprender a todos.

Para Gemini, las selecciones que tienen más chances de transformarse en las revelaciones del Mundial son Ecuador, Noruega y Japón. Cada una tiene distintas armas y nos explicó las razones que ponen a estos países como posibles candidatos.

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Las razones por las que la IA cree que Ecuador, Noruega y Japón pueden sorprender

Japón fue una de las selecciones elegidas por la Inteligencia Artificial gracias a su enorme orden táctico y la intensidad con la que juega cada partido. La IA recuerda que en Qatar 2022 ya logró sorprender al mundo derrotando a selecciones como Alemania y España.

En el caso de Ecuador, viene mostrando mucha firmeza atrás y cuenta con un mediocampo joven, físico y con varios jugadores brillando en Europa. Para la Inteligencia Artificial, ese estilo puede ser ideal para los partidos mata-mata, donde muchas veces avanzar depende de defender bien y aprovechar pocas oportunidades.

Por último aparece Noruega, impulsada especialmente por el “factor Haaland”. Aunque históricamente le costó competir en las Eliminatorias europeas, la IA considera que tener al goleador más letal del planeta puede cambiar cualquier partido.

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