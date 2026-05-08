El mítico recinto mexicano será protagonista de una ceremonia inaugural plagada de artistas de la nación para el certamen mundialista.

La Copa del Mundo 2026 está cada más cerca y los detalles de todos los involucrados ya sea de manera directa o indirecta se preparan de la mejor manera. Más allá de los jugadores, cuerpos técnicos y organizadores, también Se preparan para el evento.

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En el caso de los organizadores, un punto clave en lo que respecta al primer partido tiene que ver con la ceremonia inaugural. En las últimas horas, la FIFA reveló que habrá una ceremonia inaugural por cada nación anfitriona, una en México, una en Canadá y otra en Estados Unidos.

En el caso del duelo que jugará el Tri, que a su vez será el primer encuentro de todo el torneo, los artistas que estarán en la inauguración serán artistas nacionales será los siguientes: Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules.

🚨🤯 BREAKING: FIFA is planning to hold a special opening ceremony for each of the 2026 World Cup host nations.



For Mexico’s ceremony, FIFA has lined up a catalog featuring Maná, Alejandro Fernandez, Belinda, and Los Angeles Azules. 🏆🎤



Via @TheAthleticFC pic.twitter.com/WywYfZ3GQP — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 8, 2026

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La información, que fue aportada por The Athletic, también reveló a los artistas que actuarán cuando debuten Canadá y Estados Unidos en el certamen. Con los canadienses, cuando enfrenten a Bosnia-Herzegovina estarán presentes Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

En tanto, cuando los estadounidenses hagan su estreno ante Paraguay, estarán Katy Perry, Lisa, Future y Sanjoy. La intención del ente madre del futbol mundial está enfocado en atraer nuevos públicos de diferentes edades y partes del mundo y apuesta a artistas que tienen llegada global.

¿Cuándo arranca la Copa del Mundo 2026?

Cabe recordar que el máximo certamen de selecciones iniciará el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Allí México, uno de los anfitriones, se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A, marcando el inicio del torneo.

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En síntesis