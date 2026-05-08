Esta es la tercera lesión que sufre Alphonso Davies en la temporada, quien es la máxima figura de la Selección de Canadá.

La eliminación a manos del PSG trajo otra mala noticia en Bayern Múnich relacionada a la lesión de Alphonso Davies. El conjunto bávaro comunicó este viernes el parte médico acerca del lateral canadiense, la máxima figura de esta selección.

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“Alphonso Davies sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. El internacional canadiense estará de baja varias semanas”, escribió el Bayern Múnich en su comunicado. Una vez compartido el parte médico, se abrió el interrogante sobre si el jugador llegará a disputar el Mundial 2026 con Canadá.

El equipo bávaro no especificó el tiempo de rehabilitación que pasará Alphonso Davies pero, a 34 días del Mundial, genera preocupación en Canadá. Lo más probable es que la selección anfitriona convoque al futbolista incluso si no puede estar en el debut frente a Bosnia.

Alphonso Davies enfrentando a México en 2024 (Getty Images)

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Canadá no tiene muchas figuras y está claro que Alphonso Davies es su mejor jugador, por lo que si tienen que correr el riesgo y esperarlo, seguro lo harán. Canadá debuta el próximo 12 de junio contra Bosnia, luego se enfrenta el 18 frente a Qatar y cierra la Fase de Grupos el 24 ante Suiza.

Las lesiones de Alphonso Davies

Alphonso Davies ya sufrió otras dos lesiones durante la temporada: una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho en febrero y una distensión en el isquiotibial derecho en marzo, ambas este año.

Asimismo, Alphonso Davies venía de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en marzo de 2025, por lo que recién volvió a jugar en noviembre del año pasado. El futbolista canadiense estuvo presente en 23 partidos de la temporada con Bayern Múnich y solo fue titular en 8 de ellos.

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En síntesis