Cuando muchos pensaban que aquí se daría la venganza del año pasado, Tigres UANL volvió a caer en la definición por penales y suma una nueva decepción deportiva. Esta vez, perdió la final de la Concachampions 2026, el último objetivo de la temporada, siendo derrotado por segunda vez consecutiva a manos del Toluca.

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En el desarrollo del partido, el cuadro auriazul fue superior a su rival y tuvo las ocasiones más claras, haciendo figura al portero Luis García. Sin embargo, un ‘Toluca B’ acabó arrebatándole el trofeo. El equipo escarlata jugó gran parte del alargue sin sus titulares, pero ni así le alcanzó a Tigres para vencer a un deslucida versión de su oponente.

Tras la final perdida en el Apertura y la tempranera eliminación en el Clausura, los ‘Universitarios’ cosechan otro fracaso que cala hondo en este grupo de futbolistas. El que saldrá salvado será Guido Pizarro, que tiene la banca de la directiva. Recientemente se firmó un nuevo contrato con el DT y se lo respetará, apoyando su proyecto.

No obstante, mientras que el entrenador podrá continuar al frente Tigres UANL, la suerte de varios futbolistas no correrá por el mismo camino. Hay 5 jugadores que se irían del club este verano, por distintos motivos y situaciones. Este número es de mínima, ya que luego vendrán los análisis del semestre con quizás nuevas conclusiones.

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Tigres tendrá un éxodo de futbolistas tras la final [Foto: Getty]

Los 5 jugadores de Tigres que se irían tras perder la final de CONCACAF:

André-Pierre Gignac – El centrodelantero francés pondrá fin a su etapa en Nuevo León, y luego de más de diez años abandonará la institución. Sus reiteradas lesiones y el rendimiento que nunca pudo recuperar llevan a la salida del ‘9’, que buscará nuevos horizontes en su carrera.

– El centrodelantero francés pondrá fin a su etapa en Nuevo León, y luego de más de diez años abandonará la institución. Sus reiteradas lesiones y el rendimiento que nunca pudo recuperar llevan a la salida del ‘9’, que buscará nuevos horizontes en su carrera. Ángel Correa – Llegó como un refuerzo estrella y su nivel ha ido de mayor a menor. Si bien tiene todo el respaldo de las autoridades, River Plate ha avanzado por el futbolista y realizará una oferta millonaria para intentar llevarlo a Argentina. Si llega una propuesta conveniente, se irá.

– Llegó como un refuerzo estrella y su nivel ha ido de mayor a menor. Si bien tiene todo el respaldo de las autoridades, River Plate ha avanzado por el futbolista y realizará una oferta millonaria para intentar llevarlo a Argentina. Si llega una propuesta conveniente, se irá. Rodrigo Aguirre – Pese a no ser de los de estadía más extensa en Tigres, se la han dado muchas oportunidades y no las ha aprovechado en su mayoría. Tras la Copa del Mundo, el cuadro auriazul buscará otro centrodelantero de mayor jerarquía y se desprendería del atacante uruguayo.

– Pese a no ser de los de estadía más extensa en Tigres, se la han dado muchas oportunidades y no las ha aprovechado en su mayoría. Tras la Copa del Mundo, el cuadro auriazul buscará otro centrodelantero de mayor jerarquía y se desprendería del atacante uruguayo. Juan José Purata – El defensa viene de fallar el penal decisivo en la tanda de penales ante Toluca, pero eso no es el motivo sino un factor más de una salida anunciada. El experimentado futbolista no será tenido en cuenta y esperará ofertas para irse a jugar a otro destino.

– El defensa viene de fallar el penal decisivo en la tanda de penales ante Toluca, pero eso no es el motivo sino un factor más de una salida anunciada. El experimentado futbolista no será tenido en cuenta y esperará ofertas para irse a jugar a otro destino. Vladimir Loroña – Aunque para Guido Pizarro resulta una pieza que considera, Tigres busca hacer uso de la opción de compra de Paco Reyes y potenciarlo. Además, hubo un quiebre en el vínculo afectivo y todo indica que cumplirá un ciclo y cambiará de aires.

Cabe aclarar que, párrafo aparte a este grupo, Edgar Iván López ya está confirmado que no seguirá en Tigres UANL, y eso era sin importar si ganaban o no la Concachampions. El delantero no fue tenido en cuenta en lo deportivo el último tiempo, su opción de compra no será ejecutada y volverá a Toluca, club dueño de su ficha.