Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo en Mexico y transmisión en vivo

El torneo más grande de la historia del futbol arranca el 11 de junio y México tiene el privilegio de ser sede y anfitrión. El Tri debuta ese mismo día ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. Todo lo que necesitas saber antes del pitazo inicial.

Un Mundial histórico: 48 selecciones y tres países sede

La Copa del Mundo 2026 rompe todos los récords. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.El certamen se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en 39 días de fútbol ininterrumpido, con 16 ciudades sede en todo el continente. México aporta tres sedes históricas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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El nuevo formato: así funciona el torneo

El Mundial 2026 estrena un esquema completamente nuevo que amplía las posibilidades para todas las selecciones.

48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos

divididas en Clasifican: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros

más los Se agrega una ronda inédita: dieciseisavos de final

Los equipos que lleguen a la final disputarán 8 partidos en total

en total Rondas: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final

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Este esquema da más oportunidades y promete más drama en la fase de grupos.

Calendario de fechas clave

FASE FECHAS Fase de grupos 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final 28 de junio al 3 de julio Octavos de final 4 al 7 de julio Cuartos de final 9 al 11 de julio Semifinales 14 y 15 de julio Tercer puesto 18 de julio — Miami Gran Final 19 de julio — Nueva York/Nueva Jersey

La final se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con capacidad para más de 82,000 aficionados.

México en el Mundial: Grupo A y fixture completo

El Tri quedó en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Lo más especial: los tres partidos de la fase de grupos se jugarán en territorio mexicano.

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Fixture de México en la fase de grupos:

Jueves 11 de junio — 15:00 hrs (CDMX): México vs. Sudáfrica · Estadio Ciudad de México (Azteca)

México vs. Sudáfrica · Estadio Ciudad de México (Azteca) Martes 18 de junio — 21:00 hrs (CDMX): México vs. Corea del Sur · Estadio Akron, Guadalajara

México vs. Corea del Sur · Estadio Akron, Guadalajara Miércoles 24 de junio — 21:00 hrs (CDMX): República Checa vs. México · Estadio Ciudad de México

El director técnico Javier Aguirre, en su tercera etapa con el Tri, llega al torneo con un balance de 14 victorias, 7 empates y 4 derrotas en 25 partidos. Entre las figuras convocadas destacan Santiago Giménez, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia

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Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

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Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

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Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

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Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Análisis del Grupo A: ¿qué tan difícil es?

México arranca como el favorito del grupo, aunque la competencia no es menor.

Sudáfrica es el rival del debut y nunca ha superado la fase de grupos en un Mundial. Sin embargo, cuenta con el delantero Lyle Foster del Burnley como su gran amenaza.

es el rival del debut y nunca ha superado la fase de grupos en un Mundial. Sin embargo, cuenta con el delantero Lyle Foster del Burnley como su gran amenaza. Corea del Sur es un rival incómodo de tradición mundialista, con su mejor resultado siendo el tercer lugar de 2002. Disputará su decimosegundo Mundial.

es un rival incómodo de tradición mundialista, con su mejor resultado siendo el tercer lugar de 2002. Disputará su decimosegundo Mundial. República Checa llega con el experimentado Ladislav Krejci como figura y con el histórico antecedente de haber sido subcampeón del mundo como Checoslovaquia en 1934 y 1962.

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El objetivo del Tri es claro: terminar entre los dos primeros para llegar a los dieciseisavos con el mayor ritmo posible.

Si México clasifica: el camino hacia la final

Si el Tri termina primero del Grupo A, jugará en los dieciseisavos el 1 de julio en Ciudad de México ante uno de los mejores terceros de su zona. Si termina segundo, el cruce se disputará el 29 de junio en Boston.

Las semifinales se jugarán el 14 de julio en Dallas (AT&T Stadium) y el 15 de julio en Atlanta (Mercedes-Benz Stadium). La gran final, el 19 de julio, se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

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Transmisión en vivo: dónde ver el Mundial en México

Los partidos del Mundial 2026 podrán seguirse a través de múltiples canales y plataformas en México.

Televisión abierta:

Televisa / Canal 2 / Canal 5 / TUDN — transmisión diaria del torneo, incluidos los partidos más importantes del Tri

— transmisión diaria del torneo, incluidos los partidos más importantes del Tri TV Azteca / Azteca 7 — contará con 32 partidos del Mundial, incluida la fase de grupos de México

Streaming:

ViX y ViX Premium — los 104 partidos del Mundial disponibles en línea, con contenido exclusivo

— los 104 partidos del Mundial disponibles en línea, con contenido exclusivo FIFA+ — transmisión gratuita de partidos seleccionados

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Cable y satélite:Sky / Izzi / Easy — partidos adicionales mediante paquetes especiales

El dato histórico que persigue el Tri

México llega al torneo rompiendo su propio récord: por primera vez en su historia disputará todos los partidos de la fase de grupos como local, con el apoyo de su afición en el Azteca, Guadalajara y Monterrey. El Estadio Azteca también vuelve a ser escenario mundialista por tercera vez, tras albergar inauguraciones en 1970 y 1986, un hito sin precedentes en la historia del fútbol.

La “maldición del quinto partido” —que ha impedido al Tri superar los octavos de final en los últimos siete Mundiales— es el gran fantasma a exorcizar. Con la ventaja de jugar en casa, 2026 puede ser la edición del quiebre histórico.

Información actualizada al 13 de mayo de 2026. Los horarios están en tiempo del centro de México (UTC-6). Se recomienda verificar la programación local antes del inicio del torneo.