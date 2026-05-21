El director técnico de los Universitarios apuntó contra la Máquina Cementera en conferencia de prensa tras las quejas por el arbitraje.

En el marco de la Ida de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Pumas UNAM empataron 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México. El campeón finalmente se conocerá el próximo domingo en la casa de los Universitarios.

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Tras el compromiso, Efraín Juárez, director técnico de los Auriazules, habló en conferencia de prensa y no se guardó nada contra la Máquina Cementera, que en la semana expresaron su desacuerdo por la terna arbitral desingada para el primer juego de la serie.

Al respecto, el estratega de la visita esbozó: “Lo que sí me sorprende es una institución tan grande como Cruz Azul, una de las más importantes y grandes de este país, quieran tratar de sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta Liguilla los que más han sido beneficiados son ellos“.

🔥🔥🔥EFRAIN JUÁREZ CON TODO CONTRA CRUZ AZUL POR SU QUEJA POR EL ARBITRAJE



“Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul quieran siempre sacar ventaja de circunstancias, cuando en esta liguilla los más beneficiados han sido ellos… Que tengan la osadía de… pic.twitter.com/tlaiSmK1Jl — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 22, 2026

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Y continuó: “No hay que olvidar: minuto 30 contra Atlas, una mano y termina en contra y no lo marcan. No hay que olvidar el penal de Chivas, no hay que olvidar la mano de Fernández, que a mí sí me la marcan con América y a él no. Y que todavía tengan la osadía, porque eso es una osadía, de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias, porque si no Chivas seguramente estaríamos peleando otra circunstancia“.

Además, agregó: “Y seguramente lo hacen con una intención, de querer siempre, de considerar o meterle duda al árbitro. Creo que el árbitro hace un espectacular trabajo y seguramente el domingo será así entendiendo eso y sabiendo lo que pasó y lo que ha pasado, porque también veo programas, hasta hicieron un programa de 45 minutos, cadenas ahí hablando del árbitro, ojalá pongan las imágenes que estoy diciendo para que sea parejo y que vean cuáles son las circunstancias también y que también metan la resolución a favor“.

¿Cuándo juega Pumas UNAM el partido de Vuelta de la Final del Clausura 2026?

El segundo compromiso de la serie final de la Primera División de México de los Universitarios ante los Celestes será este domingo 24 de mayo desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

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En síntesis