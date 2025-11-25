Varios países lograron un hito inolvidable al asegurar su boleto al Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. El nuevo formato de 48 selecciones permitió que naciones sin gran tradición mundialista pudieran acceder por primera vez o después de muchos años. Entre ellas aparece Haití, que vuelve a una Copa del Mundo tras más de medio siglo, ya que su única participación había sido en Alemania Federal 1974.

La histórica clasificación generó un enorme impacto en el país caribeño y, con el entusiasmo desatado, comenzaron también ciertas especulaciones. En las últimas horas, el nombre de Allan Saint-Maximin apareció vinculado a Haití debido a que el atacante cuenta con la nacionalidad, lo que abrió la puerta a versiones sobre una posible convocatoria.

El extremo francés, actualmente jugador del Club América, se vio obligado a pronunciarse debido a la magnitud que tomaron los rumores. Su calidad futbolística lo convertía en una hipotética incorporación de peso, por lo que su nombre comenzó a instalarse con fuerza en medios y redes. Ante esto, el propio Saint-Maximin decidió aclarar su situación de forma directa.

A través de sus redes sociales, el delantero emitió un mensaje en el que negó cualquier posibilidad de representar a Haití en la próxima Copa del Mundo. Al mismo tiempo, aprovechó para felicitar a la selección caribeña por su logro histórico y para desmentir cualquier versión que pudiera restarle mérito a los protagonistas de la clasificación.

El mensaje de Saint-Maximin

“Quisiera felicitar al pueblo haitiano y a la selección nacional por esta histórica clasificación. Este es un momento muy importante y estoy realmente contento por Haití. He visto que algunas personas empezaron a establecer vínculos debido a mis orígenes en Guadalupe y Guayana Francesa, pero para que quede claro, no existe ningún plan ni proyecto relacionado con la selección nacional de Haití”, expresó.

Y siguió: “Mi absoluto respeto para los jugadores haitianos que consiguieron este boleto al Mundial. Se lo ganaron por mérito propio y es fundamental no relacionarlos con rumores infundados. Les deseo la mejor de las suertes en la Copa del Mundo.”

