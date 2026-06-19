La 'Canarinha' afronta una final anticipada en Philadelphia y estas son las formaciones para el encuentro.

Tras no poder ganar en el debut, Brasil pondrá mucho en juego este viernes en Pensilvania, cuando se vea las caras ante Haití, en el marco de la jornada 2 del Grupo C. Uno de los favoritos al título necesita un ‘salvavidas’ que le permita sacar la cabeza del fondo en el Mundial 2026 y empezar a pensar en la clasificación.

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¿Juega Neymar en Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

Pese a la expectativa que trae sobre sus espaldas, Neymar Jr no estará disponible para este partido entre la ‘Verdeamarella’ y los ‘Granaderos’. El emblema del seleccionado aún no está apto físicamente para competir y no solo no será titular sino que tampoco irá al banco de suplentes. Observará el encuentro desde las gradas.

Más allá de estas circunstancias, se espera que el “10” sí juegue ante Escocia, el siguiente duelo de Brasil, en lo que será la tercera fecha de este Grupo C. El delantero viene sumando tareas junto al grupo, y el cuerpo médico brasileño piensa que estará a las órdenes de Carlo Ancelotti para la definición de esta instancia.

Neymar Jr llega a Philadelphia a acompañar al grupo [Foto: Getty]

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La alineación confirmada de Brasil ante Haití:

Alisson Becker.

Danilo.

Marquinhos.

Gabriel Magalhães.

Douglas Santos.

Casemiro.

Bruno Guimarães.

Lucas Paquetá.

Raphinha.

Matheus Cunha.

Vinicius Jr.

DT: Carlo Ancelotti.

La alineación confirmada de Haití ante Brasil:

Johny Placide.

Carlens Arcus.

Ricardo Adé.

Kevin Delcroix.

Carlens Providence.

Jean-Ricner Bellegarde.

Jean-Kevin Duverne.

Danley Jean Jacques.

Martin Expérience.

Josué Casimir.

Frantzdy Pierrot.

DT: Sebastien Migné.

Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Haití por el Mundial 2026:

El partido entre la ‘Canarinha’ y los ‘Granaderos’ se llevará a cabo HOY viernes 19 de junio, a partir de las 18.30 horas del Centro de México (21.30 hora Brasil y 20.30 hora local). El encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo C de esta Copa del Mundo constituirá el tercer turno de cotejos del día de la fecha.

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Dónde y en qué estadio juegan Brasil vs. Haití por el Mundial 2026:

El compromiso entre los equipos de Ancelotti y Migné tendrá como sede al Lincoln Financial Field, ubicado en Philadelphia (Pensilvania, Estados Unidos). El recinto anfitrión del juego de esta tarde cuenta, según la FIFA, con una capacidad para hasta 68.324 espectadores durante esta edición de la competencia.

Qué canal transmite EN VIVO Brasil vs. Haití por el Mundial 2026:

El enfrentamiento de este viernes se podrá seguir en directo en México por múltiples pantallas. Por televisión, lo pasarán las señales de TUDN, Canal 5 y Azteca 7. Por streaming, se podrá sintonizar online por el Pase Mundial de ViX Premium, por Azteca Deportes Network y por Azteca Deportes App.