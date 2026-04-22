La imagen mas fuerte de Lamine Yamal minutos después de su lesión que pone en alerta al Mundial 2026

La jornada de este miércoles dejó un sabor agridulce para el Barcelona. El conjunto Culé recibió al Celta de Vigo por la Jornada 33 de LaLiga y se terminó imponiendo por 1-0. El único tanto del encuentro lo marcó Lamine Yamal, quien se retiró lesionado y generando una enorme preocupación de cara lo que sigue: el Mundial 2026.

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La dura lesión que sufrió Lamine Yamal

Al momento de ejecutar el penal a favor que recibió Barcelona, Yamal lo cambió por gol con suma categoría, pero no pudo ni siquiera festejar el tanto. Apenas sintió la molestia física, alzó las manos en señal de necesidad de atención médica y se desplomó sobre el campo de juego mientras era rodeado por sus compañeros.

FUERTE IMAGEN A POCO TIEMPO DEL MUNDIAL: Lamine Yamal se lesionó al ejecutar un penal y se fue directo al vestuario.



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Tras conversar con su entrenador Hansi Flick, se decidió que lo mejor era que deje el partido. En su lugar ingresó Roony Bardghji, pero la imagen se fue con Yamal. El joven de 18 años se fue solo hacia el vestuario, tranquilo, pero con una clara frustración por lo sucedido.

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Minutos después se confirmó lo peor: la participación de Lamine en el Mundial 2026 podría estar en riesgo. Al tratarse de una dura lesión muscular, la recuperación le demandaría cerca de cinco semanas, por lo que llegaría muy con lo justo con los plazos a la cita tan esperada. De más está decir que se perderá la parte final de la temporada con el Barcelona y que todas sus energías estarán puestas en cumplir el sueño de representar a España en la próxima Copa del Mundo.

El encuentro ante el equipo gallego terminó quedando en segundo plano. Lo cierto es que se trata de la lesión de una de las figuras más esperadas para ver en el Mundial. Para Yamal se trata de su segunda lesión más dura en su corta carrera, ya que una pubalgia lo había dejado 45 días fuera de las canchas a finales de 2025.

En síntesis

Lamine Yamal marcó de penal el único gol del Barcelona ante Celta este miércoles.

marcó de penal el único gol del ante Celta este miércoles. El delantero sufrió una lesión muscular y su recuperación demandará unas cinco semanas aproximadamente.

y su recuperación demandará unas aproximadamente. Roony Bardghji ingresó como sustituto tras la retirada por lesión del joven atacante de 18 años.