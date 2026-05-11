El sueño del tricampeonato para Toluca se terminó. Los Diablos Rojos, que venían de ser campeones en el futbol mexicano en dos oportunidades, fueron eliminados en manos de Pachuca. Tras la derrota por 1-0 en el Nemesio Díez, los dirigidos por Antonio Mohamed cayeron por 2-0 en el Estadio Hidalgo y se despidieron de la competición.

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El conjunto escarlata no pudo sostener la ilusión de seguir peleando por otro título local y terminó sucumbiendo ante un Pachuca que mostró mayor solidez a lo largo de la serie. Los Tuzos aprovecharon su localía y cerraron la clasificación con autoridad ante uno de los equipos más fuertes del torneo.

Ahora, el Turco y sus jugadores apuntan todos los cañones a la CONCACAF Champions Cup, competición en la que ya están clasificados a la final y en la que se medirán ante el Tigres UANL de Guido Pizarro. Toluca buscará cerrar la temporada con un título internacional que le permita dejar atrás la frustración de la eliminación en Liga MX.

Post eliminación, Mohamed se mostró muy molesto en conferencia de prensa y criticó el calendario de la Liga MX: “Eso lo dije cuando salimos campeones. No tuvimos pretemporada. Este año empieza el torneo con plena final de Mundial ¿tan poca fe le tienen a México para no jugar la final? No hay apoyo, no cooperación de nada. Tenemos tres semanas aún por trabajar para jugar la final de CONCACAF y hay equipos de vacaciones”.

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Y siguió: “Hay equipos que sí hicieron pretemporada en forma como Pachuca, Pumas y mismo Chivas, nosotros no. El 3 de enero nos íbamos de vacaciones y el día 8 ya debíamos jugar. La pretemporada debe ser todos igual y no que tengan mucha ventaja. El inicio de torneo no puede ser que juguemos con la final de Mundial. Somos la única liga en el mundo, no creo que tengan interés en nuestro partido. ¿A quién van a ver ustedes? Ese es el valor que le damos nosotros”.

Antonio Mohamed explotó contra la Liga MX, por los apretados calendarios 😱💣💥



🗣️“Increíble que seamos la única Liga en el mundo que arranca antes de que acabe el Mundial ¿Tanta fe le tienen al México de qué va a llegar a la final?"



📹 @Alvarojzo pic.twitter.com/hrcgzef0yo — Esto en Línea (@estoenlinea) May 11, 2026

¿Mohamed no confía en México?

“¿Tanta fe le tienen a México que puede llegar a la final?”, fueron las palabras del entrenador argentino que dejaron una fuerte reflexión sobre la participación del Tri en el torneo.

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Antonio Mohamed se quejó de la falta de pretemporada y sobre que el Apertura 2026 comience antes que la Final del Mundial: “¿Tanta fe le tienen a México que puede llegar a la final?”



📹 Mario Badillo pic.twitter.com/4j0eyhh17s — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 11, 2026

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