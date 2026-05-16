Los Tigres de Oriente anunciaron la lista para el certamen internacional que iniciará en junio y competirá en el Grupo A con México.

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y queda menos de un mes para el inicio del certamen que levanta más expectativas a lo largo y ancho del mundo. Por eso, toda la atención estará en las selecciones y sus jugadores. Con el correr de los días, se irán conociendo las listas de convocados al torneo.

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Y quien lo hizo en las últimas horas fue Corea del Sur, ni más ni menos que rival de México en el Grupo A del certamen junto a Sudáfrica y República Checa. El cuadro asiático reveló al grupo de jugadores que intentará repetir y por qué no superar la hazaña del 2002, cuando llegaron a Semifinales.

2026 FIFA 북중미 월드컵에 참가하는 🇰🇷대한민국 축구국가대표팀의 명단을 공개합니다!



한계를 넘어 하나된 𝐑𝐞𝐝𝐬 🇰🇷#대한민국 #축구국가대표팀 pic.twitter.com/7tRekqBl0P — theKFA (@theKFA) May 16, 2026

El gran líder y figura de este equipo sigue siendo Son Heung-Min, que con 33 años es el gran abanderado de su país más allá de que ahora juega en LAFC de Estados Unidos. Más allá del delantero, hay otro jugadores con buen presente que lo acompañarán.

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Algunos de estos casos son los de Kim Min-jae del Bayern Munich de Alemania, Kang-in Lee del PSG de Francia, In-beom Hwang del Feyenoord de Países Bajos o Jens Castrop del Borussia Mönchengladbach también de Alemania, jugadores que compiten al máximo nivel del futbol mundial.

Los 26 convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026

Porteros

Kim Seung-gyu (FC Tokio/JPN)

Bum-keun Song (Jeonbuk)

Hyeon-woo Jo (Ulsan)

Defensas

Kim Moon-hwan (Daejeon)

Kim Min-jae (Bayern Múnich/GER)

Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers/JPN)

Jin-seop Park (Zhejiang/CHN)

Young-woo Seol (Estrella Roja/SRB)

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach/GER)

Ki-hyuk Lee (Gangwon)

Tae-seok Lee (Austria Viena/AUT)

Han-beom Lee (Midtjylland/DIN)

Yu-min Cho (Al Sharjah/EAU)

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Mediocampistas

Kim Jin-gyu (Jeonbuk)

Jun-ho Bae (Stoke City/ING)

Seung-ho Paik (Birmingham/ING)

Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow/ESC)

Ji-sung Eom (Swansea/ING)

Kang-in Lee (PSG/FRA)

Dong-gyeong Lee (Ulsan)

Jae-sung Lee (Mainz/GER)

In-beom Hwang (Feyenoord/NED)

Hee-chan Hwang (Wolverhampton/ING)

Delanteros