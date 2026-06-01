Goldman Sachs, empresa global de servicios financieros, hizo una predicción detallada de la Copa del Mundo basada en estudios.

Javier Aguirre ya anunció la lista del Tri para el Mundial 2026 y hay máxima expectativa entre los aficionados. México es uno de los tres países anfitriones de esta cita mundialista y, aunque esto es futbol, todo apunta a que el combinado nacional podría superar sin problemas el Grupo A.

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Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa no parecen ser una gran amenaza para la Selección Mexicana, pero solo el tiempo indicará hasta donde puede llegar el Tri. No obstante, mientras esperamos el inicio del Mundial, un estudio matemático hizo una predicción detallada del certamen.

Goldman Sachs, empresa global de servicios financieros, publicó un extenso documento con la predicción de toda la Copa del Mundo 2026. Resultados exactos, porcentaje de posibilidades entre los candidatos y muchos más. A continuación, el pronóstico del Grupo A.

Los resultados exactos del Grupo A según el estudio de Goldman Sachs

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 1-1 República Checa

República Checa 1-1 Sudáfrica

México 2-1 Corea del Sur

República Checa 1-2 México

Sudáfrica 1-1 Corea del Sur

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Resultados del Grupo A del Mundial 2026 (Foto: Captura de pantalla del documento de Goldam Sachs)

Según este estudio matemático, la Selección Mexicana avanzaría a 16avos de final invicto y con puntaje perfecto. En esa instancia, enfrentaría al segundo mejor clasificado del Grupo B (Escocia).

México no rompería la barreara de los cuartos de final

Si bien el estudio de Goldman Sachs coloca a México como claro favorito en el Grupo A, su predicción indica que será eliminado en octavos de final por Inglaterra luego de superar el obstáculo de Escocia en 16avos. De esta manera, el Tri pasaría otra Copa del Mundo sin poder alcanzar las semifinales.

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En síntesis