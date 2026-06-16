El francés sigue rompiendo marcas y está cada vez más cerca del récord en Copas del Mundo. El detalle.

Francia, protagonista de las últimas dos finales, tuvo un bautismo inmejorable en el Mundial 2026. En un MetLife Stadium absolutamente colmado, sumó sus primeros tres puntos: fue 3-1 sobre Senegal, en un duelo clave por el liderato del Grupo I. Así, el conjunto galo encaminó su clasificación a la próxima fase de la Copa del Mundo.

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El futbolista destacado del partido fue Olise, que en el juego brilló en la cancha. Sin embargo, todas las luces se fueron con Kylian Mbappé, autor del gol que destrabó el partido y de un doblete en la goleada del equipo. El capitán de Francia volvió a poner su nombre en el marcador y sigue creciendo en su racha individual con su país.

Con sus dos anotaciones ante Senegal, Kylian Mbappé se metió en el Top 3 de máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo. El delantero del Real Madrid está disputando su tercer Mundial consecutivo, y convirtió en las tres ediciones en las que participó: 2018, 2022 y 2026. Tras estos tantos, escribió una nueva página en la historia.

Mbappé y una mística especial en los Mundiales [Foto: Getty]

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‘Kiki’ elevó su marca y llegó a 14 goles en 15 partidos jugados en Mundiales, además de ser el actual líder de goleo de esta presente edición del torneo internaciona. De este modo, superó a Lionel Messi (13) y a Pelé (12). En el caso del argentino, le peleará hasta el final de esta Copa del Mundo, pero será la última en la que pueda dar batalla.

En este contexto, si sostiene este rendimiento, Kylian Mbappé podría convertirse en el máximo artillero de la competencia de la FIFA en este Mundial 2026 directamente. Le faltan 2 goles para alcanzar a Miroslav Klose y tres para ser puntero en soledad de la tabla de goleadores de la historia de las Copas del Mundo. ¿Lo logrará en los próximos juegos?

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales:

Kylian Mbappé empezó el día en el octavo puesto y ahora ya está tercero en el ránking, donde solo aparece Messi como competidor activo directo:

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Miroslav Klose – 16 goles en 24 partidos. Ronaldo – 15 goles en 19 partidos. Kylian Mbappé – 14 goles en 15 partidos. Gerd Muller – 14 goles en 13 partidos. Lionel Messi – 13 goles en 26 partidos. Just Fontaine – 13 goles en 6 partidos. Pelé – 12 goles en 6 partidos.