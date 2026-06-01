Nuevo reto del Álbum virtual Panini del Mundial 2026: cómo completar el desafío 6 y recompensa

El sexto reto ya fue publicado en la aplicación y puedes cumplirlo muy fácilmente para obtener el premio.

Se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026 y muchos coleccionistas todavía luchan por completar el álbum virtual de Panini. Miles de usuarios se sumaron a esta modalidad gratuita y ahora tendrán la posibilidad de obtener un sobre extra a través del Reto 6.

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A lo largo de las semanas, Panini ha ido lanzando desafíos (todos ellos con recompensas) y llegó la hora del sexto reto. Este consiste en juntar los escudos de las selecciones que ganaron al menos una Copa del Mundo. Tomando en cuenta que Italia no está en el álbum, estas son: Brasil, Alemania, España, Uruguay, Inglaterra, Argentina y Francia.

¿Cómo completar el Reto 6 del Álbum virtual del Mundial 2026?

En caso de que ya tengas todos los escudos pegados en tu álbum, simplemente debes ir a las páginas de las mencionadas selecciones y tocar los respectivos escudos (una vez que se les pone un check rosado).

Página de Francia en el Álbum virtual Panini del Mundial 2026 (Foto propia)

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Si todavía te falta alguno de esos escudos, debes esperar a que te toquen en sobres o puedes intentar conseguirlos a través de la zona de intercambio ofreciendo alguna figurita atractiva.

No obstante, como ya fue mencionado anteriormente, la recompensa por cumplir este reto es apenas un sobre digital extra, algo que puedes conseguir normalmente escaneando algún producto Coca-Cola, un sobre de figuritas o el álbum físico; o bien a través de un código.

Códigos para el Álbum virtual del Mundial 2026

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP