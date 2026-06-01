Colombia debuta en el Mundial el próximo 17 de junio ante Uzbekistán, mientras que Colombia no pudo clasificar al torneo.

Este lunes 1 de junio se disputan varios amistosos previo al inicio del Mundial 2026. Uno de ellos tiene como protagonistas a Colombia y Costa Rica, que se enfrentan a partir de las 17:00hs (CDMX).

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El encuentro se lleva a cabo en el Estadio El Campín, ubicado en Bogotá. Este es el primero de los dos amistosos que jugará Colombia antes de su debut en la Copa del Mundo, mientras que Costa Rica no pudo hacerse con un lugar en el torneo.

Por dónde ver el partido

El amistoso entre Colombia y Costa Rica de este lunes 1 de junio no puede verse en México por ningún canal o plataforma oficial. Por su parte, en Colombia será transmitido por RCN Televisión y Caracol y en Costa Rica por Repretel Canal 6 y TDMAX.

México : Sin transmisión

: Sin transmisión Colombia : RCN Televisión y Caracol

: RCN Televisión y Caracol Costa Rica : Repretel Canal 6 y TDMAX

: Repretel Canal 6 y TDMAX Estados Unidos : Fanatiz

: Fanatiz Centroamérica : Fanatiz

: Fanatiz Sudamérica : Sin transmisión

: Sin transmisión España: Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debuta en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Luego del amistoso de hoy contra Costa Rica, Colombia jugará un segundo encuentro preparativo ante Jordania el domingo 7.

Por su parte, Costa Rica no pudo clasificar a la Copa del Mundo después de haber participado en las últimas tres ediciones de manera consecutiva. Además de enfrentar a Colombia, la selección caribeña se cruzará con Inglaterra el miércoles 10 de junio.

En síntesis

El encuentro amistoso entre Colombia y Costa Rica de este lunes 1 de junio no contará con transmisión oficial de televisión ni streaming en México.

En territorio colombiano, el partido se podrá seguir en vivo a través de las señales de RCN Televisión y Caracol.

El seleccionador Néstor Lorenzo utilizará este compromiso en el Estadio El Campín como preparación para el debut de Colombia en el Mundial ante Uzbekistán.