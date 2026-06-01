Seis futbolistas que estaban en el álbum, quedaron fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para la cita mundialista.

Como ya es costumbre, el Álbum Oficial del Mundial que lanza Panini sale mucho antes de que cada selección confirme la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo. Y como ocurre en cada edición, millones de chicos y grandes ya viven la euforia de abrir sobres, pegar figuritas y soñar con completarlo.

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México no fue la excepción. A meses del Mundial 2026, donde el Tri será uno de los anfitriones del torneo más importante del planeta, la fiebre por las estampas ya invade las calles, escuelas y redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas se conoció la lista definitiva de 26 futbolistas convocados por Javier Aguirre y hubo varias sorpresas que golpearon fuerte a los aficionados mexicanos.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Marcel Ruiz. El mediocampista venía siendo uno de los futbolistas mexicanos con mejor rendimiento en el último tiempo, pero una lesión terminó dejándolo fuera de la Copa del Mundo. Sin dudas, una baja sensible para el combinado nacional que buscará hacer historia jugando de local.

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Lo curioso es que varios de los futbolistas que finalmente no estarán en el Mundial sí aparecen en el álbum oficial de Panini. En total, son seis los jugadores mexicanos que tienen su estampa en la colección, pero que no fueron convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo 2026.

Los 6 futbolistas mexicanos que aparecen en el álbum Panini pero no jugarán el Mundial 2026

Luis Ángel Malagón (rotura del tendón de Aquiles)

Diego Lainez (decisión técnica)

Charly Rodríguez (decisión técnica)

Marcel Ruiz (lesión en su rodilla)

Érick Sánchez (decisión técnica)

Hirving Lozano (decisión técnica)