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Antonio Mohamed expresó su malestar por no haber sido elegido como entrenador de la Selección Mexicana

El director técnico argentino de Toluca habló sobre la posibilidad que no se le dio para dirigir al combinado nacional.

Antonio Mohamed habló sobre la posibilidad que no se le dio para dirigir a la Selección Mexicana
© Getty ImagesAntonio Mohamed habló sobre la posibilidad que no se le dio para dirigir a la Selección Mexicana

Con la asunción de Javier Aguirre como DT de la Selección Mexicana y la muy probable continuidad de Rafael Márquez tras el Mundial 2026, el director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, se sinceró en las últimas horas y expresó su malestar por no haber sido elegido para dirigir al Tri en los últimos años.

Así inició el director técnico argentino en diálogo con Cuadro Titular de Fox Sports: “No es Argentina o México, pero México ya también la tengo cerrada, así que lo único que es Argentina, que la veo difícil, entonces pensaré en los equipos“.

Además, continuó explicando: “Porque no me gustó como me trataron, nada más. Yo creía que tenía que haber sido el técnico en este inicio de de mandato y no los que fueron elegidos, pero si con todo el respeto a los que fueron elegidos, ¿no?“.

Y siguió con su descargo ante los medios, cerrando la puerta a que pueda ser considerado: “Pero creía que era yo y bueno, si no me quieren tampoco me van a querer cuando me necesiten. Entonces preferible que no me necesiten nunca y listo, más fácil“.

Por otro lado, agregó: “Conmigo no habló nadie, tengo contrato con Toluca. No me parece correcto hablar de nadie teniendo contrato con Toluca. Ya programamos altas y bajas, creo que nos tenemos que reforzar mucho y rearmar, mover el árbol y tomar fuerza“.

Para cerrar, también habló de los Diablos Rojos: “Tenemos cuatro objetivos, que mínimo queremos ganar dos: Campeón de Campeones, la Liga MX, la Intercontinental y la Leagues Cup, y si ganamos la de Campeón de Campeones la copa contra el campeón de la MLS. Necesitamos plantel para volver a competir y estar arriba“.

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En lo que respecta a lo meramente estadístico, el estratega argentino del cuadro escarlata lleva dirigidos hasta el momento 77 compromisos, cosechando 43 victorias, 20 empates y 14 derrotas, significando el 64,50% de efectividad. Además, desde 2025 ya lleva sumados 4 títulos: Clausura 2025, Apertura 2025, Campeón de Campeones 2025 y Concachampions 2026.

En síntesis

  • Antonio Mohamed descartó dirigir a la Selección Mexicana tras la asunción de Javier Aguirre.
  • Contrato vigente: el técnico confirmó su continuidad en Toluca y planifica los próximos refuerzos.
  • Cuatro títulos: Toluca disputará Campeón de Campeones, Liga MX, Intercontinental y Leagues Cup.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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