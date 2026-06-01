Con la asunción de Javier Aguirre como DT de la Selección Mexicana y la muy probable continuidad de Rafael Márquez tras el Mundial 2026, el director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, se sinceró en las últimas horas y expresó su malestar por no haber sido elegido para dirigir al Tri en los últimos años.
Así inició el director técnico argentino en diálogo con Cuadro Titular de Fox Sports: “No es Argentina o México, pero México ya también la tengo cerrada, así que lo único que es Argentina, que la veo difícil, entonces pensaré en los equipos“.
Además, continuó explicando: “Porque no me gustó como me trataron, nada más. Yo creía que tenía que haber sido el técnico en este inicio de de mandato y no los que fueron elegidos, pero si con todo el respeto a los que fueron elegidos, ¿no?“.
🇲🇽❌ ¡MOHAMED YA NO QUIERE DIRIGIR A MÉXICO!— FOX (@somos_FOX) June 1, 2026
"NO me gustó cómo me trataron y yo tenía que haber sido en este inicio de ciclo… preferí que no me necesiten NUNCA"
'Turco' Mohamed fue directo y habló sobre cómo maneja el enojo en #CuadroTitular 🔥 pic.twitter.com/l7eqguQP6X
Y siguió con su descargo ante los medios, cerrando la puerta a que pueda ser considerado: “Pero creía que era yo y bueno, si no me quieren tampoco me van a querer cuando me necesiten. Entonces preferible que no me necesiten nunca y listo, más fácil“.
Por otro lado, agregó: “Conmigo no habló nadie, tengo contrato con Toluca. No me parece correcto hablar de nadie teniendo contrato con Toluca. Ya programamos altas y bajas, creo que nos tenemos que reforzar mucho y rearmar, mover el árbol y tomar fuerza“.
Para cerrar, también habló de los Diablos Rojos: “Tenemos cuatro objetivos, que mínimo queremos ganar dos: Campeón de Campeones, la Liga MX, la Intercontinental y la Leagues Cup, y si ganamos la de Campeón de Campeones la copa contra el campeón de la MLS. Necesitamos plantel para volver a competir y estar arriba“.
¿Cómo está siendo el ciclo de Antonio Mohamed en Toluca?
Antonio Mohamed volvió a aclarar su futuro tras el título en la Concachampions: “Mi cabeza está acá”
En lo que respecta a lo meramente estadístico, el estratega argentino del cuadro escarlata lleva dirigidos hasta el momento 77 compromisos, cosechando 43 victorias, 20 empates y 14 derrotas, significando el 64,50% de efectividad. Además, desde 2025 ya lleva sumados 4 títulos: Clausura 2025, Apertura 2025, Campeón de Campeones 2025 y Concachampions 2026.
En síntesis
- Antonio Mohamed descartó dirigir a la Selección Mexicana tras la asunción de Javier Aguirre.
- Contrato vigente: el técnico confirmó su continuidad en Toluca y planifica los próximos refuerzos.
- Cuatro títulos: Toluca disputará Campeón de Campeones, Liga MX, Intercontinental y Leagues Cup.