Partidos en el Estadio Monterrey en el Mundial 2026: fechas, horarios y cuántos juegos son

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y el Estadio BBVA (oficialmente ‘Estadio Monterrey en el Mundial debido a regulaciones comerciales de la FIFA) está listo para recibir el primer encuentro entre Suecia y Túnez por la Jornada 1 del Grupo F.
El moderno recinto de Guadalupe, en el que hace de local Rayados de Monterrey, recibirá un total de cuatro partidos a lo largo del certamen mundialista: tres de fase de grupos y uno de eliminación directa. A continuación, conoce todos ellos con fecha y horario confirmado.
Interior del Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, Mexico (Getty Images)
Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Monterrey
Fase de grupos:
- Suecia vs. Túnez | Grupo F | Domingo 14 de junio | 20:00 hs (CDMX)
- Túnez vs. Japón | Grupo F | Sábado 20 de junio | 22:00 hs (CDMX)
- Sudáfrica vs. Corea del Sur | Grupo A | Miércoles 24 de junio | 19:00 hs (CDMX)
La Selección de Japón jugará en el Estadio Monterrey (Getty Images)
Partidos en el Estadio Akron de Guadalajara en el Mundial 2026: fechas, horarios y cuántos juegos son
Fase de eliminación directa:
- 16avos de final | 1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C | Lunes 29 de junio | 19:00 hs (CDMX)
Características del Estadio Monterrey
- Capacidad: 51.243 espectadores
- Dimensiones: 105 x 68 metros
- Tipo de césped: natural
- Propietario: Fomento Económico Mexicano (FEMSA)
En síntesis
- Estadio Monterrey albergará cuatro partidos oficiales durante el Mundial 2026.
- 51.243 espectadores es la capacidad total de este recinto en México.
- El 14 de junio se disputará el primer encuentro entre Suecia y Túnez.