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Mundial 2026

Partidos en el Estadio Monterrey en el Mundial 2026: fechas, horarios y cuántos juegos son

El Estadio BBVA de Rayados recibirá encuentros tanto en la fase de grupos como en etapa de eliminación directa.

El estadio de Monterrey albergará tres partidos de fase de grupos y uno de 16avos de final
© Getty ImagesEl estadio de Monterrey albergará tres partidos de fase de grupos y uno de 16avos de final

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y el Estadio BBVA (oficialmente ‘Estadio Monterrey en el Mundial debido a regulaciones comerciales de la FIFA) está listo para recibir el primer encuentro entre Suecia y Túnez por la Jornada 1 del Grupo F.

El moderno recinto de Guadalupe, en el que hace de local Rayados de Monterrey, recibirá un total de cuatro partidos a lo largo del certamen mundialista: tres de fase de grupos y uno de eliminación directa. A continuación, conoce todos ellos con fecha y horario confirmado.

Interior del Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, Mexico (Getty Images)

Interior del Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, Mexico (Getty Images)

Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Monterrey

Fase de grupos:

  • Suecia vs. Túnez | Grupo F | Domingo 14 de junio | 20:00 hs (CDMX)
  • Túnez vs. Japón | Grupo F | Sábado 20 de junio | 22:00 hs (CDMX)
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur | Grupo A | Miércoles 24 de junio | 19:00 hs (CDMX)
La Selección de Japón jugará en el Estadio Monterrey (Getty Images)

La Selección de Japón jugará en el Estadio Monterrey (Getty Images)

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Fase de eliminación directa:

  • 16avos de final | 1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C | Lunes 29 de junio | 19:00 hs (CDMX)

Características del Estadio Monterrey

  • Capacidad: 51.243 espectadores
  • Dimensiones: 105 x 68 metros
  • Tipo de césped: natural
  • Propietario: Fomento Económico Mexicano (FEMSA)

En síntesis

  • Estadio Monterrey albergará cuatro partidos oficiales durante el Mundial 2026.
  • 51.243 espectadores es la capacidad total de este recinto en México.
  • El 14 de junio se disputará el primer encuentro entre Suecia y Túnez.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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