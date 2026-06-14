Partidos en el Estadio Monterrey en el Mundial 2026: fechas, horarios y cuántos juegos son

El Estadio BBVA de Rayados recibirá encuentros tanto en la fase de grupos como en etapa de eliminación directa.

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y el Estadio BBVA (oficialmente ‘Estadio Monterrey en el Mundial debido a regulaciones comerciales de la FIFA) está listo para recibir el primer encuentro entre Suecia y Túnez por la Jornada 1 del Grupo F.

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El moderno recinto de Guadalupe, en el que hace de local Rayados de Monterrey, recibirá un total de cuatro partidos a lo largo del certamen mundialista: tres de fase de grupos y uno de eliminación directa. A continuación, conoce todos ellos con fecha y horario confirmado.

Interior del Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, Mexico (Getty Images)

Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Monterrey

Fase de grupos:

Suecia vs. Túnez | Grupo F | Domingo 14 de junio | 20:00 hs (CDMX)

| Grupo F | Domingo 14 de junio | 20:00 hs (CDMX) Túnez vs. Japón | Grupo F | Sábado 20 de junio | 22:00 hs (CDMX)

| Grupo F | Sábado 20 de junio | 22:00 hs (CDMX) Sudáfrica vs. Corea del Sur | Grupo A | Miércoles 24 de junio | 19:00 hs (CDMX)

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La Selección de Japón jugará en el Estadio Monterrey (Getty Images)

Fase de eliminación directa:

16avos de final | 1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C | Lunes 29 de junio | 19:00 hs (CDMX)

Características del Estadio Monterrey

Capacidad : 51.243 espectadores

: 51.243 espectadores Dimensiones : 105 x 68 metros

: 105 x 68 metros Tipo de césped : natural

: natural Propietario: Fomento Económico Mexicano (FEMSA)

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En síntesis