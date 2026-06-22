¿Por qué Argentina vs. Austria no va por TV abierta en México?

Empieza a definirse el Grupo J de la Copa del Mundo 2026: Argentina, con Lionel Messi como capitán y abanderado, enfrentará a Austria en Dallas HOY lunes 22 de junio desde las 11:00 horas del Centro de México. Ambas selecciones ganaron en el debut, contra Argelia y Jordania respectivamente, y ahora tendrán que volver a sumar puntos para conseguir el boleto definitivo a la clasificación.
El AT&T Stadium de Arlington, con capacidad para 70.649 espectadores, será testigo de este duelazo que abrirá la actividad de cuatro partidos de este día. Desafortunadamente para los aficionados que sigan el juego a la distancia, desde México no habrá opción gratuita para verlo en la televisión.
A diferencia de otros partidos en los que Televisa y TV Azteca brindaron servicio de televisión abierta, para el choque entre argentinos y austríacos no estará disponible esa opción. Solo podrá disfrutar a través de la opción de streaming ViX Premium, contratando el paquete de Plan Mundial para tener un acceso total.
Dallas espera una marea de aficionados argentinos (Getty Images)
Dónde ver EN VIVO Argentina vs. México: opciones por país
- México: ViX Premium
- Argentina: Canal 7, Telefe, mitelefe, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports y TyC Sports Play
- Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- España: DAZN y Movistar+
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV
Todos los partidos del Mundial 2026 HOY 22 de junio
- Argentina vs. Austria en Dallas, Estados Unidos (11:00 horas CDMX)
- Francia vs. Irak en Philadelphia, Estados Unidos (15:00 horas CDMX)
- Noruega vs. Senegal en Nueva Jersey, Estados Unidos (18:00 horas CDMX)
- Jordania vs. Argelia en Santa Clara, Estados Unidos (21:00 horas CDMX)
En síntesis
- Lionel Messi capitanea a Argentina contra Austria hoy en Dallas a las 11:00.
- ViX Premium es la única opción de transmisión en México, sin señal en televisión abierta.
- 70.649 espectadores es la capacidad del AT&T Stadium que albergará este duelo del Grupo J.