La espera se hizo larga pero ya están confirmados los 26 futbolistas que representarán a México en el Mundial 2026. Javier Aguirre no la tuvo fácil y esperó hasta último momento para anunciar la lista definitiva. Faltan tan solo 10 días para el comienzo de la competición internacional más importante del mundo a nivel selecciones y hay muchas esperanzas por el nivel que puede llegar a mostrar el Tri sabiendo que jugará en su propia casa.

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Uno de los futbolistas más cuestionados de la convocatoria es Álvaro Fidalgo. El mediocampista con pasado en América y que actualmente milita en el Real Betis fue uno de los naturalizados elegidos por el entrenador. Que haya nacido en España es algo que a muchos aficionados no les termina de convencer y por eso consideran que no merecía un lugar en la lista, especialmente porque creen que había otros jugadores atravesando un mejor momento.

Uno de los que salió a criticar la convocatoria fue Rubens Sambueza, ex futbolista argentino que tuvo un largo recorrido por la Liga MX y conoce muy bien el futbol mexicano. Durante una charla en el podcast Los Facheros del Futbol, el ex mediocampista dio sus argumentos y explicó por qué considera que Carlos Rodríguez debería haber sido convocado en lugar de Fidalgo.

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“Con mucho respeto, gran jugador, pero el capitán de Cruz Azul Charly Rodríguez. Dime en qué son diferentes futbolísticamente; puede que Fidalgo tenga un poquito más de dinámica, pero Charly llega a gol también y Álvaro no tanto últimamente, tienen buen manejo de pelota”, comentó Sambueza.

El ex jugador continuó con su análisis y dejó en claro que no encuentra demasiadas diferencias entre ambos futbolistas: “Entonces, ¿qué diferencias hay? El entrenador de la selección debe saber por qué”.

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Los equipos mexicanos en los que jugó Rubens Sambueza

Años Equipo 2007-2008 Pumas UNAM 2009-2012 Estudiantes Tecos 2012-2016 América 2017-2018 Toluca 2019 León 2019-2020 Pachuca 2020-2021 Toluca 2022 Atlético San Luis

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