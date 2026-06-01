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MUNDIAL 2026

Por qué Charly Rodríguez debía ir al Mundial 2026 en lugar de Álvaro Fidalgo, según Rubens Sambueza

El mediocampista argentino con pasado en Las Águilas, dejó un mensaje sorpresivo sobre el mediocampista del Real Betis.

Sambueza contra Álvaro Fidalgo.
© Getty ImagesSambueza contra Álvaro Fidalgo.

La espera se hizo larga pero ya están confirmados los 26 futbolistas que representarán a México en el Mundial 2026. Javier Aguirre no la tuvo fácil y esperó hasta último momento para anunciar la lista definitiva. Faltan tan solo 10 días para el comienzo de la competición internacional más importante del mundo a nivel selecciones y hay muchas esperanzas por el nivel que puede llegar a mostrar el Tri sabiendo que jugará en su propia casa.

Uno de los futbolistas más cuestionados de la convocatoria es Álvaro Fidalgo. El mediocampista con pasado en América y que actualmente milita en el Real Betis fue uno de los naturalizados elegidos por el entrenador. Que haya nacido en España es algo que a muchos aficionados no les termina de convencer y por eso consideran que no merecía un lugar en la lista, especialmente porque creen que había otros jugadores atravesando un mejor momento.

Uno de los que salió a criticar la convocatoria fue Rubens Sambueza, ex futbolista argentino que tuvo un largo recorrido por la Liga MX y conoce muy bien el futbol mexicano. Durante una charla en el podcast Los Facheros del Futbol, el ex mediocampista dio sus argumentos y explicó por qué considera que Carlos Rodríguez debería haber sido convocado en lugar de Fidalgo.

“Con mucho respeto, gran jugador, pero el capitán de Cruz Azul Charly Rodríguez. Dime en qué son diferentes futbolísticamente; puede que Fidalgo tenga un poquito más de dinámica, pero Charly llega a gol también y Álvaro no tanto últimamente, tienen buen manejo de pelota”, comentó Sambueza.

El ex jugador continuó con su análisis y dejó en claro que no encuentra demasiadas diferencias entre ambos futbolistas: “Entonces, ¿qué diferencias hay? El entrenador de la selección debe saber por qué”.

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Los equipos mexicanos en los que jugó Rubens Sambueza

AñosEquipo
2007-2008Pumas UNAM
2009-2012Estudiantes Tecos
2012-2016América
2017-2018Toluca
2019León
2019-2020Pachuca
2020-2021Toluca
2022Atlético San Luis

En sintesis

  • El seleccionador Javier Aguirre confirmó la lista de 26 futbolistas mexicanos para el Mundial 2026.
  • El exjugador argentino Rubens Sambueza criticó la inclusión del mediocampista naturalizado Álvaro Fidalgo.
  • El exvolante de clubes como América cuestionó que Carlos Rodríguez quedara fuera de la convocatoria.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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