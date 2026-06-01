Javier Aguirre ya confirmó la lista de 26 convocados de México para el Mundial 2026. Arranca el sueño mundialista para el Tri, que quiere hacerse fuerte en su propia casa y aprovechar la localía para volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.
No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
Uno de los datos más llamativos de esta lista es su promedio de edad. Con 27 años, 5 meses y 16 días, México tendrá su plantel más joven desde Sudáfrica 2010. La cifra es inferior a la registrada en los últimos tres Mundiales y refleja una mayor presencia de futbolistas jóvenes dentro de la convocatoria de Javier Aguirre.
Convocados de México para el Mundial 2026: lista completa de Javier Aguirre
Porteros
- Raúl Rangel (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
- Guillermo Ochoa
Defensas
- Israel Reyes (América)
- Jorge Sánchez (PAOK)
- César Montes (Lokomotiv Moscú)
- Johan Vásquez (Genoa)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
Mediocampistas
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Edson Álvarez (Fenerbahce)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid)
- Luis Romo (Chivas)
- Álvaro Fidalgo (Real Betis)
- Luis Chávez (Dinamo Moscú)
- Orbelín Pineda (AEK Atenas)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Gilberto Mora (Xolos)
- César Huerta (Anderlecht)
Delanteros
- Raúl Jiménez (Fulham)
- Santiago Giménez (AC Milan)
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Armando González (Chivas)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Alexis Vega (Toluca)
- Roberto Alvarado (Chivas)
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Promedio de edad de México en el Mundial 2026: el más bajo desde Sudáfrica 2010
En los últimos años, el Tri había apostado por planteles con una mayor presencia de futbolistas veteranos. Sin embargo, para el Mundial 2026 el panorama cambió. La inclusión de jugadores como Gilberto Mora (17 años), Obed Vargas (20), Mateo Chávez (22) y Brian Gutiérrez (22) ayudó a reducir considerablemente la media de edad.
Esto no significa una ausencia de experiencia. Guillermo Ochoa, con 40 años, lidera una columna vertebral que también integran Raúl Jiménez, Luis Chávez, Orbelín Pineda y Jesús Gallardo.
Promedio de edad de México en cada Mundial desde 1930 hasta 2026
|Mundial
|Promedio de edad
|1930
|24,8 años
|1950
|25,5 años
|1954
|26,1 años
|1958
|26,0 años
|1962
|25,7 años
|1966
|26,4 años
|1970
|26,7 años
|1978
|25,9 años
|1986
|27,2 años
|1994
|26,8 años
|1998
|27,1 años
|2002
|27,4 años
|2006
|27,7 años
|2010
|26,3 años
|2014
|27,5 años
|2018
|28,0 años
|2022
|28,5 años
|2026
|27,5 años
Al comparar las convocatorias mundialistas de México, se observa una reducción en la edad promedio respecto a las últimas ediciones. La lista elegida por Javier Aguirre se ubica por debajo de las de 2014, 2018 y 2022.
Edad de todos los jugadores convocados por México para el Mundial 2026
|Jugador
|Edad
|Guillermo Ochoa
|40
|Raúl Jiménez
|35
|Jesús Gallardo
|31
|Guillermo Martínez
|31
|Carlos Acevedo
|30
|Luis Romo
|30
|Luis Chávez
|30
|Orbelín Pineda
|30
|César Montes
|29
|Álvaro Fidalgo
|29
|Julián Quiñones
|29
|Jorge Sánchez
|28
|Edson Álvarez
|28
|Alexis Vega
|28
|Johan Vásquez
|27
|Roberto Alvarado
|27
|Raúl Rangel
|26
|Israel Reyes
|26
|Erik Lira
|26
|Santiago Giménez
|25
|César Huerta
|25
|Armando González
|23
|Mateo Chávez
|22
|Brian Gutiérrez
|22
|Obed Vargas
|20
|Gilberto Mora
|17
En sintesis
- El entrenador Javier Aguirre confirmó la lista oficial de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.
- La Selección de México registra un promedio de edad de 27 años, 5 meses y 16 días.
- El mediocampista Gilberto Mora es el futbolista más joven de la convocatoria con 17 años.