La convocatoria de México para el Mundial 2026 arroja un promedio de edad de 27 años, 5 meses y 16 días, convirtiéndose en el plantel más joven del Tri desde Sudáfrica 2010.

Javier Aguirre ya confirmó la lista de 26 convocados de México para el Mundial 2026. Arranca el sueño mundialista para el Tri, que quiere hacerse fuerte en su propia casa y aprovechar la localía para volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

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No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Uno de los datos más llamativos de esta lista es su promedio de edad. Con 27 años, 5 meses y 16 días, México tendrá su plantel más joven desde Sudáfrica 2010. La cifra es inferior a la registrada en los últimos tres Mundiales y refleja una mayor presencia de futbolistas jóvenes dentro de la convocatoria de Javier Aguirre.

Convocados de México para el Mundial 2026: lista completa de Javier Aguirre

Porteros

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Guillermo Ochoa

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Defensas

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Luis Romo (Chivas)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Gilberto Mora (Xolos)

César Huerta (Anderlecht)

Delanteros

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (AC Milan)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Chivas)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

Roberto Alvarado (Chivas)

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Promedio de edad de México en el Mundial 2026: el más bajo desde Sudáfrica 2010

En los últimos años, el Tri había apostado por planteles con una mayor presencia de futbolistas veteranos. Sin embargo, para el Mundial 2026 el panorama cambió. La inclusión de jugadores como Gilberto Mora (17 años), Obed Vargas (20), Mateo Chávez (22) y Brian Gutiérrez (22) ayudó a reducir considerablemente la media de edad.

Esto no significa una ausencia de experiencia. Guillermo Ochoa, con 40 años, lidera una columna vertebral que también integran Raúl Jiménez, Luis Chávez, Orbelín Pineda y Jesús Gallardo.

Promedio de edad de México en cada Mundial desde 1930 hasta 2026

Mundial Promedio de edad 1930 24,8 años 1950 25,5 años 1954 26,1 años 1958 26,0 años 1962 25,7 años 1966 26,4 años 1970 26,7 años 1978 25,9 años 1986 27,2 años 1994 26,8 años 1998 27,1 años 2002 27,4 años 2006 27,7 años 2010 26,3 años 2014 27,5 años 2018 28,0 años 2022 28,5 años 2026 27,5 años

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Al comparar las convocatorias mundialistas de México, se observa una reducción en la edad promedio respecto a las últimas ediciones. La lista elegida por Javier Aguirre se ubica por debajo de las de 2014, 2018 y 2022.

Edad de todos los jugadores convocados por México para el Mundial 2026

Jugador Edad Guillermo Ochoa 40 Raúl Jiménez 35 Jesús Gallardo 31 Guillermo Martínez 31 Carlos Acevedo 30 Luis Romo 30 Luis Chávez 30 Orbelín Pineda 30 César Montes 29 Álvaro Fidalgo 29 Julián Quiñones 29 Jorge Sánchez 28 Edson Álvarez 28 Alexis Vega 28 Johan Vásquez 27 Roberto Alvarado 27 Raúl Rangel 26 Israel Reyes 26 Erik Lira 26 Santiago Giménez 25 César Huerta 25 Armando González 23 Mateo Chávez 22 Brian Gutiérrez 22 Obed Vargas 20 Gilberto Mora 17

En sintesis

El entrenador Javier Aguirre confirmó la lista oficial de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.

confirmó la lista oficial de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026. La Selección de México registra un promedio de edad de 27 años, 5 meses y 16 días .

. El mediocampista Gilberto Mora es el futbolista más joven de la convocatoria con 17 años.