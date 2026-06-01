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MUNDIAL 2026

27 años, 5 meses y 16 días: el promedio de edad de la Selección Mexicana es el más bajo de los últimos 4 Mundiales

La convocatoria de México para el Mundial 2026 arroja un promedio de edad de 27 años, 5 meses y 16 días, convirtiéndose en el plantel más joven del Tri desde Sudáfrica 2010.

El promedio de edad del plantel de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
© Getty ImagesEl promedio de edad del plantel de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Javier Aguirre ya confirmó la lista de 26 convocados de México para el Mundial 2026. Arranca el sueño mundialista para el Tri, que quiere hacerse fuerte en su propia casa y aprovechar la localía para volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Uno de los datos más llamativos de esta lista es su promedio de edad. Con 27 años, 5 meses y 16 días, México tendrá su plantel más joven desde Sudáfrica 2010. La cifra es inferior a la registrada en los últimos tres Mundiales y refleja una mayor presencia de futbolistas jóvenes dentro de la convocatoria de Javier Aguirre.

Convocados de México para el Mundial 2026: lista completa de Javier Aguirre

Porteros

  • Raúl Rangel (Chivas)
  • Carlos Acevedo (Santos Laguna)
  • Guillermo Ochoa

Defensas

  • Israel Reyes (América)
  • Jorge Sánchez (PAOK)
  • César Montes (Lokomotiv Moscú)
  • Johan Vásquez (Genoa)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Edson Álvarez (Fenerbahce)
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid)
  • Luis Romo (Chivas)
  • Álvaro Fidalgo (Real Betis)
  • Luis Chávez (Dinamo Moscú)
  • Orbelín Pineda (AEK Atenas)
  • Brian Gutiérrez (Chivas)
  • Gilberto Mora (Xolos)
  • César Huerta (Anderlecht)

Delanteros

  • Raúl Jiménez (Fulham)
  • Santiago Giménez (AC Milan)
  • Guillermo Martínez (Pumas)
  • Armando González (Chivas)
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
  • Alexis Vega (Toluca)
  • Roberto Alvarado (Chivas)

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Promedio de edad de México en el Mundial 2026: el más bajo desde Sudáfrica 2010

En los últimos años, el Tri había apostado por planteles con una mayor presencia de futbolistas veteranos. Sin embargo, para el Mundial 2026 el panorama cambió. La inclusión de jugadores como Gilberto Mora (17 años), Obed Vargas (20), Mateo Chávez (22) y Brian Gutiérrez (22) ayudó a reducir considerablemente la media de edad.

Ver también

Las convocatorias de las 48 selecciones del Mundial 2026

Esto no significa una ausencia de experiencia. Guillermo Ochoa, con 40 años, lidera una columna vertebral que también integran Raúl Jiménez, Luis Chávez, Orbelín Pineda y Jesús Gallardo.

Promedio de edad de México en cada Mundial desde 1930 hasta 2026

MundialPromedio de edad
193024,8 años
195025,5 años
195426,1 años
195826,0 años
196225,7 años
196626,4 años
197026,7 años
197825,9 años
198627,2 años
199426,8 años
199827,1 años
200227,4 años
200627,7 años
201026,3 años
201427,5 años
201828,0 años
202228,5 años
202627,5 años

Al comparar las convocatorias mundialistas de México, se observa una reducción en la edad promedio respecto a las últimas ediciones. La lista elegida por Javier Aguirre se ubica por debajo de las de 2014, 2018 y 2022.

Edad de todos los jugadores convocados por México para el Mundial 2026

JugadorEdad
Guillermo Ochoa40
Raúl Jiménez35
Jesús Gallardo31
Guillermo Martínez31
Carlos Acevedo30
Luis Romo30
Luis Chávez30
Orbelín Pineda30
César Montes29
Álvaro Fidalgo29
Julián Quiñones29
Jorge Sánchez28
Edson Álvarez28
Alexis Vega28
Johan Vásquez27
Roberto Alvarado27
Raúl Rangel26
Israel Reyes26
Erik Lira26
Santiago Giménez25
César Huerta25
Armando González23
Mateo Chávez22
Brian Gutiérrez22
Obed Vargas20
Gilberto Mora17

En sintesis

  • El entrenador Javier Aguirre confirmó la lista oficial de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.
  • La Selección de México registra un promedio de edad de 27 años, 5 meses y 16 días.
  • El mediocampista Gilberto Mora es el futbolista más joven de la convocatoria con 17 años.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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