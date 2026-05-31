Los Bafana Bafana atraviesan una fuerte dificultad para ingresar al país de cara al certamen internacional que inicará en junio.

Sudáfrica se prepara para volar hacia Norteamérica para ya hacer base en la región y disputar sus últimos amistosos de cara al debut en el Mundial 2026 ante México. Sin embargo, en las últimas horas se conoció de una dificultad que atraviesa la selección para llegar al país.

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“Nos están haciendo quedar como unos tontos“, declaró de manera muy enojada Gayton McKenzie, el ministro de Deportes, Artes y Cultura, en redes sociales. Estas trabas burocráticas llenaron de furia a los directivas del cuadro sudafricano.

Y continuó: “Todos los jugadores de los Bafana Bafana han recibido sus visas para viajar a Estados Unidos. Quedan pendientes las del entrenador asistente, el médico del equipo, el jefe de seguridad y un analista. El vuelo chárter partirá el lunes“.

El comunicado de Sudáfrica en su sitio oficial. [Foto: safa.net]

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Cabe añadir que Sudáfrica tiene programado un partido amistoso ante Jamaica como preparación para el certamen internacional el próximo viernes 5 de junio en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Las molestias no se han hecho esperar por parte de los Bafana Bafana.

Por otro lado, la directiva sacó un cominucado expresando su disconformidad con los hechos: “La Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) desea poner al día a la nación sobre los planes de viaje de los Bafana Bafana a México, de cara a la Copa Mundial. La selección nacional de Sudáfrica ha enfrentado dificultades en relación con los visados de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico; como consecuencia de ello, el grupo no pudo viajar a Norteamérica esta mañana tal como se había previsto originalmente”.

¿Cuándo arranca la Copa del Mundo 2026?

Cabe recordar que el máximo certamen de selecciones iniciará el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Allí México, uno de los anfitriones, se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A, marcando el inicio del torneo.

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En síntesis