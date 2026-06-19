¿Por qué expulsaron a Miguel Almirón en Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026?

El volante ofensivo paraguayo fue expulsado en el duelo de la Albirroja ante las Estrellas Crecientes por el certamen internacional.

Por la Jornada 2 del Grupo D del Mundial 2026, Turquía y Paraguay se enfrentaron este viernes 19 de junio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara en California. Ambos conjuntos buscaban su primera victoria tras debutar con derrota en el torneo.

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El partido se abrió a los dos minutos con el golazo de Matías Galarza Fonda para la Albirroja. A partir de allí, el encuentro levantó temperatura por lo que está en juego. Ninguno se guarda nada y los dos equipos van con mucha actitud a buscar la victoria.

El punto cúlmine de todo esto se dio a los 45 minutos de partido, cuando para sorpresa de propios y extraños, el árbitro Iván Bartón fue convocado por el VAR para revisar una jugada que no se había visto. Luego, la transmisión enfocó una jugada donde Miguel Almirón le habla con la boca tapada a Mert Muldur.

Expulsaron a Miguel Almirón 🇵🇾 por taparse la boca para hablarle a un rival. pic.twitter.com/iqei42RrvE — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 20, 2026

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Al darse cuenta de la situación el jugador turco reclamó al colegiado y el videoarbitraje citó al juez para que juzgara él mismo la jugada. Todo esto viene una regla que se implementó por primera vez en este Mundial tras casos recientes de polémicas entre jugadores, como el que sucedió entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni.

La FIFA y la IFAB establecieron una normativa para sancionar con tarjeta roja y expulsión directa a los jugadores que se tapen la boca mientras discuten o se encaran con un rival. Esta medida fue aprobada tras repetidos incidentes de insultos ocultos y busca combatir el racismo y los comportamientos discriminatorios.

Posiciones del Grupo D del Mundial 2026

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En síntesis