Por qué no juega Adalberto Carrasquilla el Panamá vs Croacia

Esta es la razón por la cual Adalberto Carrasquilla no jugará el partido de hoy ante Croacia.

Este martes el conjunto de Panamá se enfrentará a Croacia en su segundo duelo en la Copa del Mundo. El futbolista de los Pumas ha frustrado su sueño de poder debutar en el Mundial después de que en el primer encuentro ante Ghana, Adalberto Carrasquilla no pudo jugar ni un minuto, por lo que no se sabía la razón de su ausencia.

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¿Por qué no juega Carrasquilla?

Sin embargo, previo al encuentro el técnico de Panamá dio a conocer la mala noticia respecto a “Coco” Carrasquilla. Thomas Christiansen detalló que había un retroceso en la lesión que el futbolista ya venía arrastrando, después de salir en la Final entre Pumas y Cruz Azul, por lo que no ha podido estar en los últimos encuentros.

Cabe resaltar que no fue considerado para los partidos amistosos previos a la Copa del Mundo y ahora no ha podido debutar en esta justa. Preocupa que el conjunto podría quedar fuer en caso de no conseguir la victoria de esta noche y con eso no podríamos verlo cumplir su sueño de estar en el terreno de juego en esta competencia.

En síntesis

Panamá y Croacia se enfrentan este martes en su segundo duelo de la Copa del Mundo.

se enfrentan este martes en su segundo duelo de la Copa del Mundo. El futbolista Adalberto Carrasquilla no pudo debutar con Panamá en el partido ante Ghana.

no pudo debutar con Panamá en el partido ante Ghana. Thomas Christiansen confirmó que Carrasquilla sufrió un retroceso en su lesión previa.