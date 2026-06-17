El hermano de Nico no aparece entre los titulares del equipo africano para el estreno. La razón de su ausencia.

El Mundial 2026 presenta esta tarde un compromiso que no tiene mucha ‘prensa’ pero que sin dudas hará quedarse a todos en su asiento hasta el final. Ghana y Panamá se verán las caras en un auspicioso duelo en Toronto, por la jornada 1 del Grupo L. Será un cruce clave para lo que será luego la pelea por la clasificación a la próxima fase.

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En la previa de este encuentro de fase de grupos, la gran novedad es la ausencia de Iñaki Williams en el once inicial de la escuadra africana. Las alineaciones están confirmadas, y pese a no ser una plantilla rica en talentos, el reconocido delantero no figura en la formación. Su salida del equipo dejó sin comprensión a los fanáticos.

En esta ocasión, Iñaki Williams, hermano de Nico, fue relegado a la banca de suplentes pero no por un tema físico. Esta situación reside en una decisión táctica de Carlos Queiroz, un especialista en selecciones y que desde hace poco dirigie a Ghana. El DT se inclinó por un equipo más acorde al planteamiento que prepara ante Panamá.

Ghana arranca sin Iñaki Williams en ofensiva [Foto: Getty]

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Con la suplencia de Iñaki Williams, el cuerpo técnico de Ghana dispondrá de un ataque con el tridente Kamaldeen Sulemana-Jordan Ayew-Ernest Nuamah desde el comienzo. El atacante surgido y criado en suelo español esperará su turno y probablemente vea algunos minutos ingresando desde el banquillo en el segundo tiempo.

Iñaki Williams nació en España pero representa a Ghana dado que sus dos padres son de nacionalidad ghanesa. Su familia inmigró a Bilbao, donde tanto a él como a su hermano le guardan mucho cariño por su legado en el Athletic Club. Sin embargo, a nivel selección tomaron caminos distintos: uno decidió jugar para Ghana y otro para España.

¿Cuándo y dónde juegan Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo HOY miércoles 17 de junio, a partir de las 17.00 horas del Centro de México, por la jornada 1 del Grupo L del Mundial 2026. El Estadio Toronto, con capacidad para 43 mil personas, será el anfitrión del encuentro de esta tarde en Canadá. En México el juego sólo se podrá seguir por el Pase Mundial de ViX Premium.