¿Por qué no juega Kevin de Bruyne en Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?

El experimentado mediocampista, no fue elegido en el 11 titular para el duelo ante Estados Unidos por el Mundial 2026.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán desde las 18:00 horas de la Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán conseguir la victoria que les permita avanzar a la próxima fase de la competición y mantenerse con vida en la pelea por el título.

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El conjunto estadounidense llega a este encuentro después de eliminar a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior, mientras que Bélgica viene de protagonizar una remontada increíble ante Senegal, en un partido que se definió con mucha emoción hasta los minutos finales.

El ganador de este duelo se enfrentará en los cuartos de final a España, que consiguió una clasificación agónica tras vencer por 1-0 a Portugal con un gol sobre el final de Mikel Merino y dejar fuera a Cristiano Ronaldo del Mundial 2026.

Una de las grandes sorpresas en la previa del partido fue la ausencia de Kevin De Bruyne en la alineación titular de Bélgica. El mediocampista no juega por decisión técnica del entrenador, que optó por otros futbolistas para este importante duelo. Además, tampoco serán titulares Romelu Lukaku y Jeremy Doku, dos de los nombres más importantes del seleccionado belga.

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Alineación de Bélgica vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

Portero

Thibaut Courtois

Defensas

Brandon Mechele

Maxim De Cuyper

Timothy Castagne

Nathan Ngoy

Mediocampistas

Youri Tielemans

Nicolas Raskin

Amadou Onana

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Delanteros

Leandro Trossard

Dodi Lukebakio

Charles De Ketelaere

En sintesis