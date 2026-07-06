¿Por qué no juega Kevin de Bruyne en Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán desde las 18:00 horas de la Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán conseguir la victoria que les permita avanzar a la próxima fase de la competición y mantenerse con vida en la pelea por el título.
El conjunto estadounidense llega a este encuentro después de eliminar a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior, mientras que Bélgica viene de protagonizar una remontada increíble ante Senegal, en un partido que se definió con mucha emoción hasta los minutos finales.
El ganador de este duelo se enfrentará en los cuartos de final a España, que consiguió una clasificación agónica tras vencer por 1-0 a Portugal con un gol sobre el final de Mikel Merino y dejar fuera a Cristiano Ronaldo del Mundial 2026.
Una de las grandes sorpresas en la previa del partido fue la ausencia de Kevin De Bruyne en la alineación titular de Bélgica. El mediocampista no juega por decisión técnica del entrenador, que optó por otros futbolistas para este importante duelo. Además, tampoco serán titulares Romelu Lukaku y Jeremy Doku, dos de los nombres más importantes del seleccionado belga.
Alineación de Bélgica vs. Estados Unidos por el Mundial 2026
Portero
- Thibaut Courtois
Defensas
- Brandon Mechele
- Maxim De Cuyper
- Timothy Castagne
- Nathan Ngoy
Mediocampistas
- Youri Tielemans
- Nicolas Raskin
- Amadou Onana
Delanteros
- Leandro Trossard
- Dodi Lukebakio
- Charles De Ketelaere
Sigue GRATIS y EN VIVO Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026: alineaciones confirmadas
En sintesis
- El mediocampista Kevin De Bruyne no será titular ante Estados Unidos por decisión técnica del entrenador.
- Las figuras Romelu Lukaku y Jeremy Doku tampoco iniciarán el partido frente al conjunto estadounidense.
- El ganador de este encuentro de octavos de final se medirá ante España en la siguiente ronda.