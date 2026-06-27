El defensa colombiano no será parte del duelo de los Cafeteros ante los Lusos por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026, Colombia y Portugal se miden este sábado 27 de junio desde las 17:30 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami. Ambos conjuntos van por la victoria para quedarse con el liderato de la zona.

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Para este compromiso, el director técnico Néstor Lorenzo no contará con un jugador que suele ser un titular en el equipo. El defensa Johan Mojica no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es por estar al límite de las tarjetas amarillas. Si ve una más, podría perderse los 16avos de Final.

¿Quién será el reemplazo de Johan Mojica en Colombia vs. Portugal?

Con esta noticia, el defensa Déiver Machado se suma a la alineación titular y será la referencia en el lateral izquierdo. El futbolista intentará sumar consideración con el entrenador y estar a la altura en el duelo más difícil de la zona.

¿Cuál será la alineación de Colombia vs. Portugal sin Johan Mojica?

Sin Johan Mojica, el conjunto sudamericano formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto europeo: Vargas; S.Arias, Sánchez, Lucumí, Machado; Puerta, Lerma, J.Arias; Rodríguez, Córdoba y Díaz.