Qué pasaría si Portugal, pierde, empata o gana

Este es el último partido de Portugal en la fase de grupos y no tiene un rival fácil. Se medirá ante Colombia, quienes actualmente son líderes del Grupo K tras conseguir dos victorias y sumar 6 puntos. Por su parte, los lusitanos están en el segundo puesto con 4 unidades, por lo que una victoria de ellos hoy podría cambiar su futuro en los dieciseisavos respecto a su rival.

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¿Qué pasa si Portugal gana?

En caso de que el equipo de Roberto Martínez consiga la victoria, llegaría a 7 unidades, rebasando a los cafeteros. Este sería el resultado ideal para ser los líderes del grupo, por lo que su próximo rival sería uno de los mejores terceros lugares del los grupos D, E, I, J y L y su partido sería el viernes 3 de julio a las 19:30 horas del centro de México.

¿Qué pasa si Portugal empata?

Si la escuadra de Cristiano Ronaldo empata este duelo sumaría sólo un punto, quedando con 5 unidades; pero los colombianos llegarían a 7 puntos y los rebasarían en la tabla del Grupo K, así que se quedarían en la segunda posición y se tendrían que medir en los 16avos ante el segundo del Grupo L el próximo jueves 2 de julio a las 17:00 horas del centro de México.

¿Qué pasa si Portugal pierde?

Si pierden, Colombia se mantiene en el liderato, ahora con 9 puntos, por lo que se queda en el segundo puesto y se enfrenta con el segundo del Grupo L, como se mencionó anteriormente. Aquí lo único que tiene que evitar es que RD Congo no venza a Uzbekistán por una diferencia de 6 anotaciones, por que si fuera así, Portugal pasaría a ser tercer lugar y aunque clasifica, esperaría medirse ante el primero del Grupo L el miércoles 1 de julio a las 10:00 horas del centro.

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¿Quiénes son los posibles rivales?

Si obtiene el liderato y fuera contra el mejor tercero de los grupos D, E, I, J y L se mediría ante cualquiera de los siguientes: Paraguay, Ecuador, Senegal, Croacia o Argelia. Pero si se mantiene en el segundo puesto, tendrá que ir contra el segundo del Grupo L, el cual está muy reñido y serían Inglaterra, Ghana o Croacia.

En síntesis