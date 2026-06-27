El Hard Rock Stadium de Miami será el anfitrión de un evento extraordinario, cuando Colombia y Portugal se crucen esta tarde de sábado, en la definición del Grupo K. La tercera jornada transita sus últimas horas, y el encuentro entre tricolores y lusos por el Mundial 2026 es de lo más atractivo de lo que queda en el cierre de la fecha.

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La ‘Sele’ llega a este partido como puntera transitoria de la zona, con 6 puntos de seis disputados. Por detrás, Portugal aparece en el segundo puesto con 4 unidades, dispuesto a arrebatarle el liderato. En la tercera colocación figura Congo, que hasta el momento tiene 1 solo punto, y en el cuarto lugar está Uzbekistán, sin unidades.

La campaña de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 hasta el momento comprende dos victorias consecutivas en sus primeras dos presentaciones. En su estreno, primero venció por 3-1 a Uzbekistán (goles de Muñoz, Díaz y Campaz), mientras que en el segundo derrotó por 1-0 a Congo (otro gol de Muñoz).

¿Qué pasa si Colombia pierde ante Portugal por el Mundial 2026?

En caso de sufrir una derrota hoy, la Selección de Colombia finalizará en el 2° puesto del Grupo K pero no pondrá en riesgo su clasificación, pues ya la aseguró. En este escenario, quedando como escolta de su zona, el equipo de Néstor Lorenzo enfrentaría a Croacia en dieciseisavos de final del torneo.

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¿Qué pasa si Colombia empata ante Portugal por el Mundial 2026?

De terminar igualado el juego de esta tarde, la Selección de Colombia terminará en el 1° lugar del Grupo K, clasificando a dieciseisavos como líder absoluto de su zona. En ese contexto, la escuadra sudamericana debería esperar para saber su rival, que será un tercero que saldrá de los Grupos D, E, I, J o L.

¿Qué pasa si Colombia gana ante Portugal por el Mundial 2026?

Si consigue llevarse una victoria este sábado, la Selección de Colombia también acabará en la 1° posición del Grupo K, cerrando la zona con puntaje perfecto y cartón lleno. La única diferencia respecto al empate, si se quiere, es que sumaría más puntos para el Ranking FIFA, pero sin ningún otro factor.

Colombia lleva la fiesta hacia Miami [Foto: Getty]