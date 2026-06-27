Los 'Vatreni' tienen once confirmado para la batalla final del Grupo L, con una ausencia que descoloca a todos.

La Selección de Croacia llega a la tercera y última jornada de la fase de grupos en una posición comprometedora, que los obliga a tener un partido redondo para lograr la clasificación. Tras el traspié en el debut luego se repusieron rápido, pero todo será en vano si hoy no obtienen un resultado favorable ante Ghana, en un mano a mano clave.

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Para buscar una victoria que les permita pasar de ronda y meterse en dieciseisavos de final del Mundial 2026, los ‘Vatreni’ pondrán lo mejor que tienen… o casi todo. Dentro de la formación confirmada para esta tarde, Josko Gvardiol no aparece entre los titulares que saldrán a disputar el encuentro decisivo del Grupo L.

La falta del futbolista del Manchester City entre los once de Croacia asombró a los fans, que no comprendían que no salga alineado. Sin embargo, no se trata de una lesión ni nada por el estilo. Zlatko Dalic se inclinó por otros compañeros para armar la defensa, una defensa que durante este Mundial 2026 dejó serias dudas en el cuerpo técnico.

Gvardiol jugó ante Panamá pero hoy no será titular [Foto: Getty]

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De hecho, en la conferencia de prensa pública previa al juego ante Croacia, el propio entrenador había reconocido la posibilidad de rotar jugadores en la última línea. Lo que nadie se esperaba era que el sacrificado fuese Josko Gvardiol, quien fuese figura no solo en su Selección sino también en su equipo durante la Premier League.

Ya en el partido ante Panamá, el estratega había anticipado este posible movimiento con una decisión táctica. En el último juego, lo sacó en el entretiempo luego de haberlo incluido en el cuadro inicial. Josko Gvardiol había sido titular y sólo jugó 45 minutos, ya que luego no salió a disputar la segunda mitad con el resto del equipo de Croacia.

Con la ausencia de Josko Gvardiol, esta es la alineación confirmada de la Selección de Croacia para enfrentar a Ghana por la jornada 3 del Grupo L del Mundial 2026: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo; Martín Baturina, Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Petar Sucic; Ivan Perisic y Ante Budimir.