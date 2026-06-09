Los 'Vikingos' chocarán ante la 'Albiceleste', pero no estarán en el evento del año. Cómo llegaron a eso.

El Jordan-Hare Stadium será el huésped de un prometedor cruce entre Islandia y Argentina, este martes en Alabama. El emblemático recinto recibirá la despedida del actual campeón del mundo, justo antes de su estreno en el Mundial 2026. Será un duelo de muchísima importancia, más allá de tratarse de un amistoso internacional.

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Tras superar a Honduras, Argentina tendrá en Islandia otro rival muy particular. Es que los ‘Vikingos’ no dirán presente en la Copa del Mundo, pese a ser una selección muy respetada de Europa. La ‘Albiceleste’ se medirá ante un serio contendiente, pero que a su vez no cuenta con sus mismas preocupaciones actuales.

Para el combinado sudamericano, no será un partido más: aquí definirá el once del debut y sabrá si sufre más bajas por lesión. La Selección Argentina es la participante del Mundial 2026 que más está padeciendo los problemas físicos en sus convocados. Esta noche, conocerá cómo llegará la enfermería al estreno de la semana que viene.

¿Por qué Islandia no juega el Mundial 2026? Así llega el rival de Argentina:

En esta oportunidad, Islandia no irá a la Copa Mundial de la FIFA ya que fue eliminado en primera ronda de las Eliminatorias UEFA. Desafortunadamente para ellos, los norteños no han hecho los méritos deportivos necesarios para clasificarse. Si bien Europa es el continente con más cupos, ni así les alcanzó para llegar.

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En el camino rumbo al torneo de selecciones, Islandia finalizó 3° en el Grupo D y por lo tanto quedó fuera hasta de los Playoffs. Francia, primero de esa zona, obtuvo boleto directo al Mundial 2026. Ucrania, que terminó segundo en el grupo, avanzó a la reclasificación y luego fue eliminado por Suecia en la definición.

¿Cuál fue la última participación de Islandia en un Mundial?

Los ‘Vikingos’ se perdieron los últimos dos Mundiales: 2026 y 2022. Su más reciente presencia fue en Rusia 2018, donde quedó eliminado en fase de grupos de la Copa. Allí finalizó en el cuarto y último puesto, sin ganar ninguno de sus tres partidos (empató uno y perdió los dos restantes).

Curiosamente, en esa última asistencia mundialista, figura el último cruce con Argentina: fue 1-1 por la primera fecha del Grupo D. De hecho, ese fue el único punto que Islandia sumó en esa Copa del Mundo 2018. En este próximo Mundial 2026, Argentina estará e Islandia no. Hoy, se enfrentarán por un amistoso internacional.

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