El experimentado goleador quedó afuera de la nómina para la presentación de hoy. La razón del caso.

Tras la victoria de Argentina, Austria buscará acompañarlo en la cima del Grupo J, pero para ello tendrá que sumar de a tres ante Jordania, su oponente en el estreno internacional. Los europeos intentarán mejorar la imagen que dieron la mayoría de los seleccionados de UEFA en el comienzo del Mundial 2026 y no dejar ninguna duda al respecto.

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Ahora bien, en esa búsqueda del primer triunfo en el torneo, el ‘Das Team’ tendrá una inesperada ausencia en el equipo titular. El emblemático Marko Arnautovic no aparece en la formación que fue anunciada por la selección de cara al encuentro de esta noche. Austria saldrá al campo de juego contra Jordania sin el goleador, un cambio que no estaba en planes.

En esta ocasión, la salida de Marko Arnautovic tiene que ver con una medida estratégica del cuerpo técnico según las carácterísticas del rival. Estudiando a Jordania, el entrenador de Austria y su staff notaron que necesitaban otro tipo de cualidades en su centrodelantero para este juego. Por ese motivo, estará entre las variantes del banco de suplentes ante Jordania.

Arnautovic en el campo, en la previa de Austria-Jordania [Foto: Getty]

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En lugar de Marko Arnautovic, su sustituto será Sasa Kalajdzic, delantero de LASK de 28 años. Austria tendrá un atacante más veloz para disputar la primera mitad ante Jordania, y otro más estilo ‘tanque’ aguardando su turno para el complemento. Con otras figuras como Alaba, Sabitzer y Laimer de titulares, van por una alegría en el inicio del Mundial 2026.

Más allá de estas circunstancias, el experimentado artillero de Austria viene de un gran año en su club. Esta temporada aportó 10 goles y 9 asistencias en 29 partidos en Estrella Roja, entre torneo local, copa nacional y Europa League. Con esas sensaciones positivas, Arnautovic llega a la Copa del Mundo con ganas de aportar desde donde le toque.