El mediocentro colombiano no será parte del duelo de los Cafeteros ante los Lusos por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026, Colombia y Portugal se miden este sábado 27 de junio desde las 17:30 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami. Ambos conjuntos van por la victoria para quedarse con el liderato de la zona.

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Para este compromiso, el director técnico Néstor Lorenzo no contará con un jugador que suele ser un titular en el equipo. El mediocentro Richard Ríos no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica por rendimiento.

¿Quién será el reemplazo de Richard Ríos en Colombia vs. Portugal?

Con esta noticia, el mediocampista Gustavo Puerta se suma a la alineación titular como viene siendo desde el inicio del torneo y conformorá el mediocampo del equipo junto a Jefferson Lerma, Jhon Arias y James Rodríguez.

¿Cuál será la alineación de Colombia vs. Portugal sin Richard Ríos?

Sin Richard Ríos, el conjunto sudamericano formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto europeo: Vargas; S.Arias, Sánchez, Lucumí, Machado; Puerta, Lerma, J.Arias; Rodríguez, Córdoba y Díaz.