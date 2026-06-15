Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Bélgica vs. Egipto según la IA

Los Diablos Rojos y Los Faraones se ven las caras en la primera jornada del Grupo G de la Copa del Mundo. ¿Quién es favorito?

Bélgica y Egipto arrancan su camino en el Mundial 2026 con un cruce que puede definir temprano el rumbo del Grupo G. En la previa, en Bolavip consultamos a la IA para conocer el marcador exacto y el veredicto deja un favorito claro, aunque no promete ser un partido sencillo.

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¿Qué dijo la IA?

“Mi pronóstico para este partido es: Bélgica 2-1 Egipto”, fue el veredicto de la Inteligencia Artificial.

Bélgica superó a Croacia en el último amistoso de preparación (Getty Images)

La proyección apunta a un triunfo belga en un partido cerrado, respaldado por su buen momento y el peso creativo de De Bruyne, Doku y De Ketelaere. El escenario no proyecta una goleada, sino un debut muy trabajado y con pocos espacios.

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Esto no significa que Egipto llegue sin argumentos. Mohamed Salah representa una amenaza real en el ataque africano y sostiene la idea de que su equipo puede marcar y competir de tú a tú durante gran parte del encuentro. Aun así, Bélgica cuenta con más herramientas para llevarse los tres puntos.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Bélgica sobre Egipto

Mejor inercia del lado belga: Bélgica llega con confianza de sobra a este debut. Las victorias ante Túnez (5-0) y Croacia (2-0) refuerzan la imagen de un equipo que llega más suelto, sólido y con un mejor funcionamiento colectivo que su rival.

llega con confianza de sobra a este debut. Las victorias ante y refuerzan la imagen de un equipo que llega más suelto, sólido y con un mejor funcionamiento colectivo que su rival. Mayor peso ofensivo: la balanza se inclina a favor de los europeos por lo que pueden generar Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere , tres jugadores que sostienen el favoritismo belga gracias a su creatividad, desequilibrio y capacidad para destrabar partidos cerrados. Del otro lado, Mohamed Salah sigue siendo la gran amenaza de Egipto , con Omar Marmoush como su principal socio para mantener viva la esperanza de gol del cuadro africano.

la balanza se inclina a favor de los europeos por lo que pueden generar , tres jugadores que sostienen el favoritismo belga gracias a su creatividad, desequilibrio y capacidad para destrabar partidos cerrados. Del otro lado, sigue siendo la gran amenaza de , con como su principal socio para mantener viva la esperanza de gol del cuadro africano. Favoritismo con reservas en el debut: el propio técnico Hossam Hassan reconoció que Bélgica es favorita, aunque dejó claro que Egipto tiene bien estudiado al rival y que el objetivo de su selección es avanzar de ronda. Este contexto invita a la prudencia: hay ventaja belga, sí, pero por un margen corto y en un partido que promete ser muy disputado en varios lapsos.

Cómo llegan Bélgica y Egipto al partido

Bélgica y Egipto se enfrentan hoy, lunes 15 de junio de 2026, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Lumen Field de Seattle, por la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026. En este sector también se encuentran Irán y Nueva Zelanda, por lo que sumar desde el arranque puede marcar el rumbo hacia la clasificación.

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En la previa, los pronósticos favorecen a Bélgica. El cuadro europeo llega con un gran envión anímico tras golear 5-0 a Túnez y vencer 2-0 a Croacia, resultados que respaldan una racha de 13 partidos sin conocer la derrota. Son señales que respaldan su favoritismo para el debut mundialista.

Egipto, por su parte, no llega como un rival a modo. Si bien viene de caer 2-1 ante Brasil, antes demostró ser competitivo al vencer 1-0 a Rusia, empatar 0-0 frente a España y golear 4-0 a Arabia Saudita. Bélgica parte como favorito, pero el partido no pinta para ser un trámite ni una goleada anunciada.

En síntesis

El partido Bélgica vs. Egipto se juega el lunes 15 de junio en Seattle.

se juega el lunes 15 de junio en Seattle. El futbolista Kevin De Bruyne sostiene el favoritismo belga gracias a su creatividad ofensiva.

sostiene el favoritismo belga gracias a su creatividad ofensiva. La Inteligencia Artificial predijo un resultado exacto de triunfo 2-1 a favor de Bélgica.