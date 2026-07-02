El delantero suizo no será parte del duelo de los Rossocrociati ante los Zorros del Desierto por el certamen internacional.

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Suiza y Argelia se miden este jueves 2 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad canadiense de Vancouver. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.

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Para este compromiso, el director técnico Murat Yakin no contará con un jugador que ha sido una figura indiscutida para el equipo. El atacante Xherdan Shaqiri no será parte del compromiso y no estará en el banquillo. La razón radica en que el jugador no está convocado en el torneo y, de hecho, se retiró de la selección en 2024.

¿Quién será el reemplazo de Xherdan Shaqiri en Suiza vs. Argelia?

Con esta noticia, el delantero Dan Ndoye se suma a la alineación titular y estará en el sector derecho del ataque de los helvéticos. En tanto, de referencia en el área estará Ruben Vargas y en el extremo izquierdo Breel Embolo. Los tres intentarán crear opciones de gol para quedarse con la victoria.

¿Cuál será la alineación de Suiza vs. Argelia sin Xherdan Shaqiri?

Sin Xherdan Shaqiri, el conjunto europeo formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto africano: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Zakaria, Manzambi; Ndoye, Vargas y Embolo.