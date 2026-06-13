¿Por qué no juega Yann Sommer en Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026?

El emblemático portero suizo del Inter de Milán no disputa la Copa del Mundo 2026. Conoce la razón.

Suiza hace su debut en el Mundial 2026 ante Qatar este sábado en el marco del segundo partido del Grupo B. El combinado europeo es el favorito para liderar su zona, pero aterrizó en Estados Unidos sin algunos de sus referentes más emblemáticos.

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La ausencia más llamativa es la de Xherdan Shaqiri, pero no es la única. Dicen que los equipos se arman de atrás hacia adelante y si nos fijamos en los porteros que llevó Suiza al Mundial 2026 brilla por su ausencia Yann Sommer.

Sommer alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 con Suiza (Getty Images)

¿Por qué Sommer no juega el Mundial 2026 con Suiza?

Yann Sommer no fue convocado a la Copa del Mundo 2026 debido a que él mismo anunció su retiro de la Selección de Suiza en agosto de 2024, justo después de disputar la Eurocopa. De esta manera, el portero del Inter de Milán se ausenta en la cita mundialista luego de sus presencias en 2014, 2018 y 2022.

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El guardameta nerazzurri cumplió 37 años en diciembre y ahora su lugar bajo los tres palos en Suiza lo ocupa Gregor Kobel, quien se desempeña en el Borussia Dortmund de la Bundesliga.