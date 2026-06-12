Qué pasa si Estados Unidos gana, empata o pierde con Paraguay por la Fase de Grupos del Mundial 2026

Los distintos escenarios a los que se enfrenta The Stars and Stripes según el resultado del partido contra los guaraníes.

La Selección de Estados Unidos hace su debut en la Copa del Mundo 2026 contra un duro rival como lo es Paraguay. Luego del triunfo de México y el empate de Canadá, el tercer anfitrión se estrena desde las 19:00hs (CDMX) en Los Angeles.

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Cada país disputa nada más que tres partidos en la fase de grupos del Mundial, por lo que cada resultado juega un papel clave en las aspiraciones por clasificar a las instancias de eliminación directa. A continuación, conoce a qué escenarios se enfrenta Estados Unidos según el desenlace que tenga su cotejo con Paraguay.

¿Qué pasa si Estados Unidos le gana a Paraguay?

En caso de un triunfo, el seleccionado americano obtendrá tres puntos muy valiosos para empezar a cocinar su clasificación a los 16avos de final. Sin embargo, una victoria este viernes contra Paraguay todavía no le garantiza avanzar a la próxima instancia.

Estados Unidos está en uno de los grupos más parejos del Mundial 2026 (Getty Images)

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¿Qué pasa si Estados Unidos empata con Paraguay?

El impacto de un hipotético empate de Estados Unidos ante Paraguay se medirá una vez que se enfrenten Turquía y Australia. En caso de que alguno de estos dos gane, se convertirá automáticamente en el líder del grupo. No obstante, si empatan quedarán todos igualados con las mismas unidades.

¿Qué pasa si Estados Unidos pierde con Paraguay?

Una derrota de Estados Unidos en su primer partido del Mundial 2026 lo dejará sin margen de error. En caso de perder este viernes, los dirigidos por Pochettino tendrían que ganarle sí o sí a Australia y Turquía para asegurar su clasificación, o al menos empatar uno y ganar el otro para aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros.

En síntesis

Estados Unidos debuta ante Paraguay este viernes a las 19:00 horas en Los Ángeles.

debuta ante Paraguay este viernes a las 19:00 horas en Los Ángeles. Turquía y Australia son las otras selecciones que integran este mismo grupo mundialista.

son las otras selecciones que integran este mismo grupo mundialista. Pochettino dirige al seleccionado americano que busca clasificar a los 16avos de final.