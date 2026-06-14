Curazao debuta por primera vez en su historia en una Copa del Mundo. Comparte el Grupo E con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Curazao juega por primera vez en su historia una edición del Mundial. El conjunto caribeño clasificó a la Copa del Mundo luego de finalizar como líder del Grupo B que compartió con Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas en las Eliminatorias Concacaf.

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Curazao comparte el Grupo D del Mundial 2026 con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, por lo que parece muy complejo que el equipo dirigido por Dick Advocaat pueda sumar algún punto en el torneo. Sin embargo, la clasificación ya es un mérito en sí.

Curazao es la tercera selección peor clasificada en el Ranking FIFA de los que se ganaron un lugar en la Copa del Mundo (puesto 82°). Esto da a entender que el plantel del conjunto caribeño es modesto, al punto de que el futbolista más valioso es Armando Obispo.

Armando Obispo, el futbolista más caro de Curazao

Armando Obispo tiene un valor de 4 millones de euros según la información recopilada por Transfermarkt. El futbolista de 27 años nació en los Países Bajos y juega actualmente en el PSV Eindhoven, de hecho es en el club donde se formó futbolísticamente.

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Armando Obispo en el PSV Eindhoven (@armandoobispo_)

Curazao es la selección con más jugadores que representan al país pero que nacieron en otro lado (25 de 26 futbolistas del plantel). Armando Obispo jugó partidos para las Fuerzas Básicas de los Países Bajos, pero luego nunca le llegó la oportunidad en el primer equipo.

Por este motivo, Armando Obispo decidió finalmente jugar para Curazao e hizo su debut oficial con el conjunto caribeño en octubre del año pasado. El futbolista del PSV es uno de los referentes e intentará hacerse fuerte en defensa con sus compañeros en esta Copa del Mundo.

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Los cinco jugadores más valiosos de Curazao

Armando Obispo : 4 millones de euros

: 4 millones de euros Tahith Chong : 3,5 millones de euros

: 3,5 millones de euros Sontje Hansen : 3,5 millones de euros

: 3,5 millones de euros Juninho Bacuna : 1,7 millones de euros

: 1,7 millones de euros Riechedly Bazoer: 1,5 millones de euros

En síntesis