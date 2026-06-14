Felix Nmecha es uno de los nuevos nombres de Alemania en la Copa del Mundo. Conoce su historia completa.

Felix Nmecha no aterriza en la Copa del Mundo como una superestrella consagrada, pero sí como una pieza que ganó peso justo a tiempo. Su recuperación tras una lesión en los ligamentos de la rodilla que puso en riesgo su verano, sumada a su sólido cierre de temporada, lo metió de lleno en la conversación del mediocampo de Alemania.

Publicidad

El volante del Borussia Dortmund fue titular en los dos últimos amistosos previos al torneo y la DFB le asignó el dorsal 23 en la lista oficial publicada el 2 de junio. Llega con ritmo, respaldo del cuerpo técnico y una función cada vez más clara dentro del equipo.

Formado entre Alemania e Inglaterra, con recorrido en juveniles de ambos países, Nmecha representa una variante moderna para el centro del campo: físico, técnico y con capacidad para sostener la base de la jugada sin perder llegada.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y cómo se formó Felix Nmecha?

Nombre completo: Felix Kalu Nmecha.

Felix Kalu Nmecha. Año de nacimiento: 2000.

2000. Lugar de nacimiento: Hamburgo, Alemania.

Hamburgo, Alemania. Edad actual: 25 años.

25 años. Mudanza clave: en 2007 se fue con su familia a Inglaterra.

Publicidad

Nmecha construyó buena parte de su carrera lejos del país donde nació. Tras la mudanza familiar a Inglaterra, pasó 12 años en la cantera del Manchester City, una etapa decisiva para moldear su perfil técnico y competitivo. Ahí completó gran parte de su formación y dio el salto al profesionalismo con su debut en 2019.

Después de ese proceso en el futbol inglés, su carrera tomó rumbo hacia la Bundesliga. En 2021 llegó al Wolfsburgo, donde empezó a sumar rodaje en la élite alemana, y en 2023 dio el paso al Borussia Dortmund. Ese mismo año también recibió su primera convocatoria con Alemania, una señal clara de cómo su crecimiento en clubes empezó a reflejarse en el plano internacional.

Felix Nmecha en Borussia Dortmund (Getty Images)

Publicidad

La carrera de Nmecha está atravesada por dos escuelas fuertes. Nació en Hamburgo, se desarrolló en Inglaterra y terminó consolidando su presente en Alemania. Esa mezcla explica bastante de su actualidad rumbo al Mundial: un mediocampista formado con ritmo inglés y pulido en la exigencia táctica de la Bundesliga.

Estadísticas y presente en Borussia Dortmund

Bundesliga 2025: 29 partidos, 25 titularidades, 2,176 minutos, 2 goles y 3 asistencias.

29 partidos, 25 titularidades, 2,176 minutos, 2 goles y 3 asistencias. UEFA Champions League 2025: 8 partidos, 7 titularidades y 3 goles.

El presente de Nmecha en el Borussia Dortmund se sostiene en la continuidad. No fue el goleador del equipo ni el foco principal del ataque, pero sí un mediocampista con presencia constante, minutos de peso y aporte mixto en escenarios de alta exigencia.

Publicidad

Su producción en Bundesliga y Champions League refuerza ese presente. Sumó titularidades, sostuvo una importante carga de minutos y además tuvo un impacto ofensivo puntual, sobre todo en Europa con tres goles. Ese rendimiento ayudó a que el Dortmund terminara segundo y asegurara su regreso a la UEFA Champions League, un contexto que también elevó su perfil antes del torneo.

Más que un volante de números espectaculares, Nmecha llega como un futbolista consolidado en la competencia. Tiene zancada, ida y vuelta y una lectura útil para partidos intensos, algo que explica por qué su nombre ganó fuerza en la previa mundialista.

El camino de Felix Nmecha en la Selección de Alemania

Dorsal para el Mundial 2026: 23.

23. Últimos amistosos previos al torneo: fue titular contra Finlandia y Estados Unidos.

fue titular contra Finlandia y Estados Unidos. Ante Finlandia: jugó en el mediocampo central junto a Aleksandar Pavlovic y salió al minuto 84 en el 4-0 del 31 de mayo.

jugó en el mediocampo central junto a Aleksandar Pavlovic y salió al minuto 84 en el 4-0 del 31 de mayo. Ante Estados Unidos: volvió a iniciar como mediocampista defensivo y jugó hasta el minuto 80 en el 2-1 del 6 de junio.

volvió a iniciar como mediocampista defensivo y jugó hasta el minuto 80 en el 2-1 del 6 de junio. Recorrido internacional previo: pasó por selecciones juveniles de Inglaterra y Alemania antes de decidirse por el combinado alemán.

Publicidad

La previa inmediata del Mundial lo encuentra bien posicionado dentro de la estructura de Julian Nagelsmann. No solo entró en la lista definitiva, sino que además llegó con ritmo de juego y con una presencia concreta en los dos ensayos finales del equipo.

¿Qué rol puede tener en el esquema de Julian Nagelsmann para el Mundial?

Felix Nmecha aparece como una apuesta fuerte para el eje del mediocampo de Alemania, más por funcionalidad y equilibrio que por cartel de figura. Su uso en el doble pivote junto a Pavlovic ante Finlandia y su nueva titularidad en el ensayo contra Estados Unidos marcan una tendencia bastante clara en la previa del torneo.

En esa zona, su aporte combina salida limpia, sostén central y capacidad para conectar recuperación con transición. Tiene dinamismo, técnica y zancada para cubrir metros, pero también para darle continuidad a la jugada cuando el equipo necesita progresar desde atrás. Por eso encaja como una variante seria tanto para iniciar partidos como para sostener la rotación principal.

Publicidad

La valoración interna también acompaña esa lectura. Nagelsmann lo definió como un jugador con talento, velocidad y dinamismo para estar entre los mejores mediocampistas del mundo. Nathaniel Brown, por su parte, destacó su fortaleza técnica en esa posición. No es poca cosa en una selección que necesita equilibrio además de nombres rutilantes.

¿Cuál es su cotización, contrato y valor de mercado?

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, Felix Nmecha tiene un valor de 40 millones de euros aproximadamente. Su consolidación en el Borussia Dortmund desde 2023, la cantidad de titularidades que acumuló en Bundesliga y su presencia con Alemania en la antesala del Mundial 2026 fortalecen su proyección en el mercado.

Vida personal: familia y perfil fuera de la cancha

La historia personal de Nmecha está muy ligada a su familia y a una decisión que cambió su carrera: la mudanza a Inglaterra en 2007. Ese traslado marcó su formación futbolística y terminó siendo el punto de partida de su largo proceso en el Manchester City.

Publicidad

Además, el vínculo con la selección alemana también tiene un costado familiar. Su hermano Lukas Nmecha es internacional absoluto con Alemania, un dato que refuerza la conexión de los Nmecha con el equipo nacional.

Como rasgo distintivo de su identidad deportiva, Felix pasó por selecciones juveniles de Inglaterra y Alemania antes de consolidarse con el combinado alemán. Ese recorrido resume bastante bien quién es hoy: un mediocampista construido entre dos contextos fuertes de formación y cada vez más instalado como una variante clave para el Mundial 2026.