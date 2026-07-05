Adéntrate en la historia del guardameta titular de la Selección de Inglaterra, que quiere hacer historia mundialista.

Durante los últimos años, la Selección de Inglaterra no ha encontrado consistencia y ha tenido que rotar mucho de nombres en busca de mejores resultados deportivos. Sin embargo, hay un hombre que se ha reiterado en las alineaciones: Jordan Pickford, dueño de los tres postes cada vez que le tocó jugar a los ‘Three Lions’.

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Pese a la resistencia de los aficionados, que cuestionaron su capacidad en más de una ocasión, los técnicos pasaron y siempre lo mantuvieron de guardameta titular del equipo. Su liderazgo positivo en el vestidor, su carácter y su actitud de mando dentro del campo y algunas tapadas en momentos clave lo sostuvieron dentro de la portería británica.

Pese a contar también con James Trafford (Manchester City) y Dean Henderson (Crystal Palace), en el Mundial 2026 el arquero sigue siendo el del Everton, Jordan Pickford. En el equipo de Liverpool también es el golero titular indiscutido, además de una leyenda a esta altura del partido. En Inglaterra lleva todavía más tiempo siendo el cancerbero.

Pickford, el arquero inglés en el Mundial 2026 [foto: Getty]

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Jordan Pickford lleva ¡358 partidos jugados! en los ‘Toffees’, con un saldo de 497 goles recibidos y 100 vallas invictas en ese número de juegos, además de 28 amonestaciones. Everton es, por amplia diferencia, el equipo donde más encuentros disputó a lo largo de su trayectoria profesional, por más de trescientos compromisos.

A sus 32 años de edad, Jordan Pickford también ha jugado en otros 7 clubes en su carrera, pero con muy pocos cotejos desempeñados en su paso por cada uno de ellos. El cancerbero nacido en Washington tuvo ciclos en Sunderland (35 partidos), Bradford (34), Preston (27), Carlistle United (18), Darlington (17), Burton Albion (13) y Alfreton (12).

Por su parte, el golero suma 88 presentaciones totales y 0 títulos con Inglaterra, una selección que en realidad tiene más nombre que éxitos reales en la historia del futbol. Jordan Pickford fue dos veces subcampeón con los ‘Three Lions’, las dos ocasiones en Eurocopa, y buscará en el Mundial 2026 romper la sequía y coronar con su país.