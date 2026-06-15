Quién es Mohammed Al-Owais: perfil, estadísticas y presente del arquero de Arabia Saudita en el Mundial 2026

Titular indiscutido de Arabia Saudita y recordado por su histórica actuación ante Argentina en Qatar 2022, Mohammed Al-Owais vuelve a ser una de las grandes figuras de su selección en el Mundial 2026. Con experiencia internacional y un amplio recorrido en el fútbol saudí, el arquero intentará ser clave ante Uruguay.

A sus 34 años, Mohammed Al-Owais llega al Mundial 2026 como uno de los arqueros convocados por Arabia Saudita, respaldado por la experiencia de haber estado en Qatar 2022 y por una jerarquía indiscutible dentro del grupo.

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Al-Owais en Qatar 2022 (Getty Images)

Mohammed Al-Owais vuelve a estar en el radar mundialista porque fue incluido en la lista final de 26 jugadores de Arabia Saudita para la Copa del Mundo 2026, anunciada el 1 de junio. No es un nombre nuevo para su selección: ya tiene recorrido en el arco saudí y carga con el antecedente de haber sido titular en el Mundial pasado.

Su presente de club no tiene hoy la misma exposición que en otras etapas, pero su perfil sigue siendo valioso para el equipo nacional. Es un portero veterano, de oficio, con experiencia en partidos grandes y con una voz que pesa dentro del vestidor.

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Arabia Saudita lo lleva al torneo como una opción importante, aunque sin la titularidad garantizada. Arabia Saudita lo lleva como uno de sus tres arqueros y como un futbolista con experiencia mundialista.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Mohammed Al-Owais?

Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1991.

10 de octubre de 1991. Edad actual: 34 años.

34 años. Nacionalidad: saudí.

saudí. Posición: arquero.

Al-Owais llega a esta Copa del Mundo con 34 años y nuevamente presente en la convocatoria final de Arabia Saudita.

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Estadísticas y presente en su club

Transfermarkt lo ubica actualmente en Al-Ula FC, club al que llegó el 20 de julio de 2025. Al mismo tiempo, en sus partidos recientes también aparece con actividad vinculada a Al Hilal, así que aquí se toman como referencia los registros confirmados más recientes.

Club actual registrado: Al-Ula FC.

Al-Ula FC. Fecha de llegada: 20 de julio de 2025.

20 de julio de 2025. Saudi Pro League 2024: 1 partido, 1 titularidad, 90 minutos y 1 portería en cero.

1 partido, 1 titularidad, 90 minutos y 1 portería en cero. AFC Champions League 2024: 1 partido, 1 titularidad, 90 minutos y 1 portería en cero.

Como referencia reciente, Al-Owais figura en resultados de club como Al Fateh 3-4 Al Hilal, Al Hilal 4-0 Al-Orobah, Al-Raed 3-5 Al Hilal y Al Hilal 3-0 Al Khaleej. Llega con actividad competitiva reciente, aunque en una etapa menos estable en cuanto a continuidad.

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El camino de Mohammed Al-Owais con Arabia Saudita

La conexión más fuerte entre Al-Owais y el Mundial 2026 es directa: el 1 de junio de 2026 fue anunciado entre los 26 convocados de Arabia Saudita para disputar el torneo. La convocatoria confirma que sigue siendo una referencia para la selección.

Convocatoria al Mundial 2026: incluido en la lista final de 26 jugadores de Arabia Saudita.

incluido en la lista final de 26 jugadores de Arabia Saudita. Mundial 2022: 3 partidos, 3 titularidades, 270 minutos, 14 atajadas, promedio de 4.67 atajadas por partido y 5 goles recibidos.

3 partidos, 3 titularidades, 270 minutos, 14 atajadas, promedio de 4.67 atajadas por partido y 5 goles recibidos. Eliminatorias AFC 2023 (bloque 1): 2 partidos, 2 titularidades, 180 minutos y 2 goles recibidos.

2 partidos, 2 titularidades, 180 minutos y 2 goles recibidos. Eliminatorias AFC 2023 (bloque 2):6 partidos, 6 titularidades, 484 minutos, 4 porterías en cero, 3 goles recibidos y 1 tarjeta amarilla.

Su paso por Qatar 2022 sigue siendo una referencia de su lugar actual en la selección. Al-Owais ya respondió en un escenario mundialista, y eso explica por qué Arabia Saudita vuelve a llevarlo a una Copa del Mundo. Su partido más reciente con la selección, además, fue el amistoso del 31 de marzo de 2026, en la derrota 2-1 ante Serbia.

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¿Qué rol puede tener en Arabia Saudita durante el Mundial 2026?

Arabia Saudita convocó a Mohammed Al-Owais, Nawaf Al Aqidi y Ahmed Al Kassar como sus tres arqueros para el torneo. Lo que no está confirmado es el orden definitivo en la competencia, por lo que hoy no se le puede ubicar como titular indiscutible.

Sí hay algo bastante claro: Al-Owais entra al Mundial 2026 como una voz de experiencia dentro del plantel. Antes del partido ante Uruguay, dejó un mensaje claro. Habló de un rival al que considera candidato al título, remarcó que el foco saudí estaba puesto en corregir errores de la preparación y expresó su deseo de que la historia se repita en Estados Unidos, como en 1994.

Ese rol lo mantiene como una pieza importante aun sin el cartel de indiscutible. Si le toca jugar, Arabia Saudita tendrá en el arco a un portero con rodaje en Copa del Mundo; si le toca esperar, su presencia igual suma liderazgo, lectura de partido y experiencia para un grupo que necesita orden en una posición tan sensible.

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Cotización, contrato y situación actual de Mohammed Al-Owais

Club actual: Al-Ula FC.

Al-Ula FC. Llegó al club: 20 de julio de 2025.

20 de julio de 2025. Valor de mercado: 275 mil euros.

275 mil euros. Vencimiento de contrato:no disponible.

Su situación de mercado es clara. Al-Owais aparece hoy registrado en Al-Ula FC, con una cotización moderada para un arquero de 34 años y sin un dato público confirmado sobre la duración de su vínculo. De cara al Mundial 2026, pesa más su experiencia con Arabia Saudita que cualquier posible traspaso.

En sintesis

El arquero Mohammed Al-Owais fue incluido en los 26 convocados de Arabia Saudita para el Mundial.

fue incluido en los 26 convocados de Arabia Saudita para el Mundial. El futbolista Mohammed Al-Owais compite actualmente a sus 34 años con la nacionalidad saudí.

compite actualmente a sus 34 años con la nacionalidad saudí. El portero Mohammed Al-Owais fichó por el club Al-Ula FC el 20 de julio de 2025.