El estadio BC Place será el anfitrión de un prometedor cruce del Mundial 2026, cuando este sábado en último turno se ponga punto final a la primera fecha del Grupo D. En Vancouver se batirán a duelo Australia y Turquía, dos selecciones que llegan con antecedentes opuestos en Copas del Mundo. Será una jornada muy especial para ambos.
En el caso de la Selección de Australia, los ‘Socceroos’ llevan seis presencias mundialistas consecutivas. Estuvieron en las última media docena de ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026. La última en la que no estuvieron fue hace veinticuatro años, en Corea del Sur 2002. Desde entonces, siempre.
Por parte de la Selección de Turquía, los ‘Ay-Yıldızlılar’ vuelven después de cinco ediciones ausentes. Son situaciones exactamente opuestas, ya que se perdieron 2022, 2018, 2014, 2010 y 2006. De hecho, su último Mundial fue Corea del Sur 2002, que fue la última vez que su rival no participó. Hoy, se encuentran cara a cara en el debut del 2026.
El partido Australia vs. Turquía se llevará a cabo HOY sábado 13 de junio, con sede en el estadio BC Place de Vancouver (Canadá), por la jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro está estipulado para dar comienzo a partir de las 22.00 horas del Centro de México, en el último compromiso de la agenda deportiva del día.
Sigue el MINUTO a MINUTO de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026:
La alineación titular de Australia ante Turquía:
- Patrick Beach
- Cameron Burgess
- Jacob Italiano
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Jordan Bos
- Connor Metcalfe
- Aiden O’Neill
- Paul Okon-Engstler
- Nestory Irankunda
- Mohamed Toure
Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026 tras el triunfo de Estados Unidos ante Paraguay
La alineación titular de Turquía ante Australia:
- Uğurcan Çakır
- Ferdi Kadioglu
- Zeki Celik
- Merih Demiral
- Abdulkerim Bardakci
- Hakan Calhanoglu
- İsmail Yüksek
- Arda Güler
- Orkun Kökçü
- Baris Yilmaz
- Kerem Aktürkoğlu
Australia busca arruinar el retorno de Turquía [Foto: Getty]